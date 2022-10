Cocu 'zeer ontstemd' na bekerblamage Vitesse: 'Ik zei nog: laat je niet verrassen'

Trainer Phillip Cocu kan maar moeilijk begrijpen dat Vitesse zich woensdagavond in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker heeft laten verrassen door Kozakken Boys. De club uit de Tweede Divisie zorgde voor een stunt door de zwalkende Arnhemmers in een strafschoppenserie te kloppen.

"Als je van Kozakken Boys verliest - met alle respect - dan is dat een blamage", concludeerde Cocu in gesprek met ESPN. "Van tevoren heb ik de ploeg nog gewaarschuwd: dit is voor de tegenstander de wedstrijd van het jaar, dus laat je niet verrassen. Dat hebben we wel gedaan."

Vitesse was weliswaar de betere ploeg op Sportpark De Zwaaier in Werkendam, maar de dit seizoen kwakkelende formatie gaf tot twee keer toe een voorsprong weg (2-2). In de beslissende strafschoppenserie, na een doelpuntloze verlenging, werd een misser van Melle Meulensteen Vitesse fataal.

Niet zozeer de gemiste penalty, maar vooral de tegentreffers in de reguliere speeltijd wekten de nodige ergernis op bij Cocu. In de blessuretijd van de eerste helft scoorde Lars Hutten uit een vrije trap van grote afstand en de 2-2 van Lowie van Zundert in de 82e minuut werd ingeleid door balverlies op eigen helft.

"Van die afstand mag die bal er niet in, denk ik. Maar soms heb je weleens een goal die één keer in het jaar of één keer in de twee jaar gemaakt wordt", zei Cocu over de schitterende gelijkmaker van Hutten. "Maar als je kijkt hoe wij dat tweede doelpunt weggaven... Dat mag gewoon niet gebeuren."

Phillip Cocu verliet ontredderd het veld van Kozakken Boys, dat Vitesse na strafschoppen uitschakelde. Foto: Pro Shots

Cocu ziet Vitesse in oude fouten vervallen

De bekerblamage komt op een vervelend moment voor Vitesse, dat na een bijzonder moeizame seizoensstart juist op de weg terug leek. De ploeg van Cocu boekte vorige week in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur (0-3) de tweede overwinning van het seizoen in de Eredivisie.

Cocu, die eind september de naar VfL Bochum vertrokken Thomas Letsch opvolgde, zag zijn ploeg tegen Kozakken Boys in oude fouten vervallen. Het balverlies voor de 2-2 was in zijn ogen exemplarisch. "Dat is iets wat ons vaker is overkomen. Als dat niet uit de ploeg gaat, dan gaan we nog veel lastige wedstrijden spelen."

Vitesse heeft niet veel tijd om stil te staan bij de bekeruitschakeling, want zaterdag wacht al de belangrijke thuiswedstrijd tegen nummer zeventien FC Emmen. De ploeg van trainer Dick Lukkien heeft maar twee punten minder. Een zege is dan ook noodzakelijk om niet in de onderste regionen te blijven hangen.

"Oplappen van de ploeg lijkt me niet nodig, want volgens mij realiseren we ons wat voor wedstrijd zaterdag op het programma staat. Het is nog een geluk dat Emmen ook een verlenging moest spelen (winst tegen ADO'20, red.), anders waren we meer krachten kwijt geweest. We moeten een goed resultaat behalen", besloot Cocu.

