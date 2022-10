Invaller Miedema haalt met Arsenal uit bij Champions League-winnaar Lyon

De vrouwenploeg van Arsenal heeft woensdag een 1-5-zege op Olympique Lyonnais geboekt in de Champions League. Vivianne Miedema viel tien minuten voor tijd in bij de bezoekers.

Door onze sportredactie

Miedema - onduidelijk is waarom ze een reserverol had - zag haar ploeg via Caitlin Foord en Frida Maanum op 0-2 komen. Melvine Malard zorgde voor 1-2, waarna Beth Mead de marge namens Arsenal nog voor rust vergrootte.

In de tweede helft liepen de Engelsen verder uit dankzij Foord en Mead. Miedema viel in op het moment dat de eindstand al was bereikt. Bij Lyon speelde Daniëlle van de Donk de hele wedstrijd en viel collega-international Damaris Egurrola in.

Arsenal had zich vorige maand ten koste van Ajax voor de Champions League-geplaatst. Na een gelijkspel in Londen zorgde Miedema tijdens de return op Nederlandse bodem voor de beslissing.

De ruime overwinning op Lyon is verrassend, want de ploeg van succescoach Sonia Bompastor won de Champions League vorig jaar voor de zesde keer in zeven seizoenen. FC Zürich-Juventus, het andere duel in groep C, eindigde in 0-2.

In poule D won FC Barcelona woensdag met liefst 9-0 van Benfica. Bayern München was met 2-1 te sterk voor Rosengard. Bij beide duels was geen Nederlandse inbreng.

