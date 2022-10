Vitesse en RKC Waalwijk blameren zich tegen amateurclub in KNVB-beker

Vitesse en RKC Waalwijk zijn woensdag op zeer pijnlijke wijze uitgeschakeld in de eerste ronde van de TOTO KNVB Beker. Vitesse verloor na penalty's van Kozakken Boys, terwijl RKC met 2-0 onderuit ging bij De Treffers. FC Emmen bleef een blamage bespaard.

In de verlenging werd niet gescoord, waarna penalty's de beslissing moesten brengen op sportpark De Zwaaier in Werkendam. Vitesse-verdediger Melle Meulensteen was in die serie de enige die miste, waardoor Kozakken Boys verrassend verder bekert.