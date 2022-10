United en Ten Hag winnen van Spurs, geïrriteerde Ronaldo eerder naar binnen

Het Manchester United van trainer Erik ten Hag heeft woensdagavond in eigen huis met 2-0 gewonnen van Tottenham Hotspur. Na een goede eerste helft zonder doelpunten sloeg United via doelpuntenmakers Fred en Bruno Fernandes toe na rust. Liverpool won in eigen huis met 1-0 van West Ham United met dank aan een kopdoelpunt van Darwin Núñez.

Door onze sportredactie

Manchester United begon met oud-Ajacieden Antony en Lisandro Martínez in de basis, terwijl Tyrell Malacia op de bank zat. Verder werd Cristiano Ronaldo weer naar de bank verwezen, nadat hij de afgelopen wedstrijd tegen Newcastle United in de basis was gestart. Ten Hag gaf in de punt van de aanval de voorkeur aan Marcus Rashford.

De thuisploeg kwam goed uit de startblokken en drukte Tottenham terug op eigen helft. In de tiende minuut kwam Antony op kenmerkende wijze naar binnen met een dribbel vanaf de rechterkant om vervolgens te schieten. Zijn inzet belandde op de buitenkant van de paal. In het restant van de eerste helft lukte het United ook niet om het veldoverwicht in doelpunten uit te drukken.

Hoewel er niet werd gescoord, was de eerste helft in statistisch opzicht toch bijzonder. United schoot namelijk maar liefst negentien keer; het meeste in één speelhelft sinds Sir Alex Ferguson in 2013 vertrok als manager. Van die negentien schoten werden er maar liefst vijftien van buiten het strafschopgebied ondernomen. Zo'n hoog aantal afstandsschoten voor rust was bij Manchester United sinds 2004 niet meer voorgekomen.

Kort na rust brak Fred dan eindelijk de ban voor de formatie van Ten Hag. De Braziliaanse middenvelder trof wél doel van buiten het strafschopgebied, nadat zijn schot onderweg werd aangeraakt door verdediger Ben Davies. Hierna drukte United door en wist het in de 69e minuut de score te verdubbelen. Vanaf de rand van de zestien plaatste Fernandes de bal op sublieme wijze achter Tottenham-goalie Hugo Lloris.

In de 81e minuut dacht Fernandes zijn tweede van de avond te maken, maar hij werd terecht teruggefloten voor buitenspel, waarna er niet meer werd gescoord. Een opvallend moment volgde in de 90e minuut, toen de niet-ingevallen Ronaldo al voor het laatste fluitsignaal duidelijk geïrriteerd de kleedkamer opzocht. De Engelse recordkampioen staat met dank aan de overwinning vijfde met negentien punten; Tottenham staat ondanks het verlies nog altijd op de derde plaats en heeft vier punten meer (23).

Stand top Premier League 1. Arsenal 10-27 (+14)

2. Manchester City 10-23 (+23)

3. Tottenham 11-23 (+10)

4. Chelsea 10-20 (+5)

5. Manchester United 10-19 (+0)

Liverpool dankzij Núñez en bijzondere actie Van Dijk langs West Ham

Eerder op de avond won Liverpool in eigen huis van West Ham United. De thuisploeg begon met Virgil van Dijk in de basis goed aan de wedstrijd. In de 22e minuut scoorde Núñez met een fraaie kopbal de openingsgoal. Voormalig Willem II'er Kostas Tsimikas verzorgde hierbij de assist.

Vlak voor rust kreeg West Ham United de ideale mogelijkheid voor de gelijkmaker nadat Joe Gomez een overtreding had gemaakt op Jarrod Bowen binnen het strafschopgebied. De aanvaller ging zelf achter de bal staan, maar zag zijn inzet gekeerd worden door Liverpool-keeper Alisson Becker, die katachtig naar de hoek ging. Voorafgaand aan die penalty leek Van Dijk overigens de penaltystip te bewerken door er met zijn noppen langdurig overheen te harken.

Na rust zakte Liverpool meer in en liet het de bal aan West Ham. 'The Hammers' begonnen naarmate de tweede helft vorderde steeds meer grote kansen te creëren, maar onder meer Michail Antonio en Gianluca Scamacca (voormalig PSV en PEC Zwolle) kregen de bal er niet in. Mede daardoor eindigde de wedstrijd in 1-0.

Liverpool begon wisselvallig aan het seizoen, maar lijkt nu met twee overwinningen op rij de weg naar boven ingeslagen te hebben. De ploeg van trainer Jürgen Klopp staat zevende met zestien punten uit tien wedstrijden.

Kepa voorkomt nederlaag Chelsea

Chelsea had veel moeite tegen middenmoter Brentford. 'The Blues' kregen kans na kans tegen, maar werden op de been gehouden door doelman Kepa, die vijf reddingen verrichte, waaronder van zeer dichtbij op een inzet van Brentford-spits Ivan Toney.

De wedstrijd eindigde mede door de Spaanse doelman in een 0-0-gelijkspel, waardoor Chelsea-manager Graham Potter na zeven wedstrijden nog altijd niet verloren heeft (zes gewonnen, één gelijk). Wel verspeelde zijn ploeg voor het eerst punten in de competitie onder zijn leiding.

Newcastle won dankzij een schitterend geplaatst schot van Paraguayaan Miguel Almirón met 1-0 van Everton. Degradatiekandidaat Bournemouth ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen Southampton.

Doelman Kepa Arrizabalaga was op dreef tegen Brentford. Foto: Getty Images

