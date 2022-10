Van Nistelrooij overweegt vijf verdedigers tegen Arsenal van 'voorbeeld' Arteta

Ruud van Nistelrooij overweegt om PSV donderdagavond op bezoek bij het in vorm verkerende Arsenal in een aangepast systeem te laten spelen. De Eindhovenaren treden mogelijk aan met vijf verdedigers.

"We hebben nog niet met vijf verdedigers gespeeld, maar Arsenal is een tegenstander die je goed moet analyseren. We moeten zorgen dat ze niet in hun spel komen en nagaan wat de beste manier is om dat te doen", zei Van Nistelrooij woensdag volgens VI op zijn persconferentie.