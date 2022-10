FC Groningen maakt einde aan dramatische reeks met bekerzege in Dordrecht

FC Groningen heeft woensdagavond de tweede ronde van het KNVB-bekertoernooi bereikt. De ploeg van trainer Frank Wormuth won met 0-3 bij eerstedivisionist Dordrecht en maakte zo een einde aan een belabberde reeks.

Neraysho Kasanwirjo was met twee goals de gevierde man bij de Groningers. Kort voor rust schoot de vleugelverdediger de bal binnen na een fraaie kapbeweging net buiten het zestienmetergebied. In de 81e minuut besliste hij de wedstrijd met een rake kopbal uit een voorzet van Cyril Ngonge.

Daarmee was het nog niet gedaan in het Matchoholic Stadion. Ricardo Pepi mocht in de blessuretijd het slotakkoord verzorgen. De Amerikaanse spits kon eenvoudig binnentikken nadat Florian Kruger de bal onbaatzuchtig had breedgelegd.