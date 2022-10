FC Groningen boekt welkome bekerzege, NEC schakelt Fortuna Sittard uit

FC Groningen heeft woensdagavond een welkome zege geboekt in de eerste ronde van het KNVB-bekertoernooi. De ploeg van trainer Frank Wormuth won met 0-3 bij eerstedivisionist Dordrecht. Ook Eredivisie-clubs Excelsior, Go Ahead Eagles, Cambuur en NEC bekeren verder.

Neraysho Kasanwirjo was met twee goals de gevierde man bij FC Groningen. Kort voor rust schoot de vleugelverdediger de bal binnen na een fraaie kapbeweging net buiten het zestienmetergebied. In de 81e minuut besliste hij de wedstrijd met een rake kopbal. Ricardo Pepi verzorgde het slotakkoord.

Voor FC Groningen is de bekerzege een opsteker. De ploeg van Wormuth verloor de laatste vier duels in de Eredivisie en staat inmiddels onder de degradatiestreep.

Go Ahead Eagles won met 3-1 van Keuken Kampioen Divisie-club Helmond Sport. Alle doelpunten in Deventer vielen in de eerste helft. Jay Idzes, Philippe Rommens en Sylla Sow scoorden namens Go Ahead. Hakon Lorentzen maakte de Helmondse treffer.