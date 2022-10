Voormalig PSV'er Toivonen zet op 36-jarige leeftijd punt achter carrière

Delen via E-mail

Ola Toivonen heeft woensdag aangekondigd dat hij een punt achter zijn carrière zet. De 36-jarige oud-speler van PSV speelt nog een paar wedstrijden voor zijn club Malmö FF en vindt het dan mooi geweest.

"Ik voel dat het tijd is om te stoppen", vertelt Toivonen op de site van Malmö FF over zijn beslissing. "De motivatie is er nog, maar mijn lichaam begin tegen te stribbelen."