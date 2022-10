Malen en Borussia Dortmund boeken eenvoudige bekerzege bij Hannover 96

Delen via E-mail

Borussia Dortmund heeft woensdagavond in de tweede ronde van de DFB-Pokal met 0-2 gewonnen van Hannover 96. Basisspeler Donyell Malen zag zijn ploeggenoten Youssoufa Moukoko en Jude Bellingham de doelpunten maken.

In de elfde minuut kwam het Dortmund van trainer Erdin Terzic met wat geluk op voorsprong tegen de nummer vijf van de 2. Bundesliga. Een voorzet van Moukoko werd van richting veranderd door Hannover-verdediger Bright Arrey-Mbi en verdween fortuinlijk in het doel. Kort daarna miste Malen een behoorlijke kans op de 0-2. Zijn schot met links ging voorlangs.

Vlak na rust kreeg Hannover de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, toen Hendrik Weydandt een voorzet binnen kon tikken, maar de bal niet goed raakte. In de 72e minuut besliste Bellingham vervolgens de wedstrijd. De negentienjarige aanvoerder van Dortmund werd onderuit gehaald in het zestienmetergebied en benutte de daaropvolgende strafschop zelf.

In de 84e minuut kreeg Dortmund-invaller Karim Adeyemi nog rood na een overtreding op de doorgebroken oud-Willem II-speler Derrick Köhn, die enkele minuten daarna nog een grote kans op de aansluitingstreffer miste. Dortmund won de beker in totaal vijf keer, voor het laatst in 2021.