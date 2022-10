Bayern en De Ligt winnen bij Augsburg, ook Dortmund en Malen bekeren verder

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Bayern München heeft zich woensdagavond geplaatst voor de derde ronde van de DFB-Pokal. Met Matthijs de Ligt in de basis werd met 2-5 gewonnen bij Augsburg. Ook het Borussia Dortmund van Donyell Malen bekert verder na een 0-2-zege op Hannover 96.

De Ligt is bij het Bayern van trainer Julian Nagelsmann lang niet altijd zeker van een basisplaats, maar woensdag stond de 23-jarige Nederlander in de verdediging geposteerd. Landgenoot Ryan Gravenberch bleef negentig minuten op de bank.

Daarvandaan zag hij hoe Mads Pedersen de thuisploeg, middenmoter in de Bundesliga, na negen minuten verrassend op voorsprong zette. Eric Maxim Choupo-Moting maakte op de slag van rust de gelijkmaker en ontpopte zich uiteindelijk tot man van de wedstrijd.

De Kameroener gaf namelijk de assist op de 1-2 van Joshua Kimmich en verdubbelde zelf vervolgens de marge. Een eigen doelpunt van Dayot Upamecano bracht de spanning even terug, waarna Jamal Musiala de wedstrijd in het slot gooide. Alphonso Davies zette de eindstand op het bord.

Youssoufa Moukoko ziet zijn voorzet van richting veranderd worden en in het doel verdwijnen.

Het Dortmund van trainer Erdin Terzic kwam met wat geluk op voorsprong tegen 2. Bundesliga-club Hannover 96. Een voorzet van Moukoko verdween via Hannover-verdediger Bright Arrey-Mbi in het doel. Kort daarna miste Malen een behoorlijke kans. Zijn schot met links ging voorlangs.

Vlak na rust kreeg Hannover de uitgelezen mogelijkheid op de gelijkmaker, maar Hendrik Weydandt raakte de bal verkeerd. In de 72e minuut besliste Bellingham vervolgens de wedstrijd door een zelf versierde penalty te benutten.

In de 84e minuut kreeg Dortmund-invaller Karim Adeyemi nog rood na een overtreding op de doorgebroken oud-Willem II-speler Derrick Köhn, die enkele minuten daarna nog een grote kans op de aansluitingstreffer miste. Dortmund won de beker in totaal vijf keer, voor het laatst in 2021.