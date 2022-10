Bekritiseerde Xavi: 'Ik krijg zo veel steun, het lijkt wel of er iemand is overleden'

Xavi vindt het logisch dat de druk op hem toeneemt nu de prestaties met FC Barcelona tegenvallen. Tegelijkertijd is de trainer en clubicoon blij met alle steun die hij naar eigen zeggen op straat krijgt.

Door onze sportredactie

Barcelona ging zondag met 3-1 ten onder in de 'Clásico' tegen Real Madrid. Het betekende voor Xavi de elfde nederlaag in zijn eerste vijftig duels als Barcelona-coach. Niemand begon in de laatste twintig jaar slechter bij de club.

Bovendien lijkt overwintering in de Champions League er na het 3-3-gelijkspel van vorige week tegen Internazionale niet meer in te zitten. De prestaties leidden ertoe dat er in Spanje wordt gespeculeerd over Xavi's toekomst.

"Het is normaal dat er meer kritiek komt. Maar ik krijg van heel veel mensen steun. Het lijkt wel of er een familielid is overleden", zei Xavi woensdag op zijn persconferentie.

"Ik begrijp natuurlijk dat er een selectie is samengesteld die prijzen moet winnen. Als dat me uiteindelijk niet lukt, mag iemand anders het weer proberen. Dat is het leven van een trainer."

'Er zullen wat wijzigingen zijn'

Barcelona staat tweede in La Liga en krijgt donderdagavond nummer zeven Villarreal op bezoek. Volgens Xavi zal er een andere ploeg staan dan zondag tegen Real Madrid.

"Er zullen zeker wat wijzigingen zijn", vertelde hij de media. "Verder wil ik dat mijn spelers agressiever druk zetten na balverlies en dat ze tactisch minder fouten maken."

Het is nog niet duidelijk wat de veranderingen betekenen voor onder anderen Frenkie de Jong, die tegen Real aan de aftrap stond. FC Barcelona-Villarreal begint donderdag om 21.00 uur.

