Van Bommel over wegsturen rokende Nainggolan: 'Moeilijkste keuze om te maken'

Mark van Bommel noemt het verbannen van Radja Nainggolan uit de selectie van Royal Antwerp een loodzware beslissing. De middenvelder werd weggestuurd nadat hij voorafgaand aan het competitieduel bij Standard Luik een e-sigaret had gerookt op de reservebank.

Door onze sportredactie

"Het was de moeilijkste keuze die je als trainer kan maken", zei Van Bommel woensdag over de verbanning van de 34-jarige Nainggolan. "Dit doe je niet zomaar. Of ik het een juiste beslissing vind? Ja, anders hadden we 'm niet genomen."

Voor Antwerp was de maat vol na het incident in het rookvrije stadion van Standard Luik, waar Nainggolan na rust inviel voor Jurgen Ekkelenkamp. Het was de tweede keer in korte tijd dat hij in opspraak kwam. Eerder in de week werd de Belgisch international opgepakt, omdat hij zonder rijbewijs reed.

Nainggolan is na een gesprek met Van Bommel en technisch directeur Marc Overmars voor onbepaalde tijd uit de selectie gezet. De oud-speler van onder meer AS Roma en Internazionale was in het verleden vaker het middelpunt van een rel. Op het EK van 2016 kreeg hij nog veel kritiek omdat hij met sigaretten bij het spelershotel werd gezien.

Van Bommel baalt van het gedrag van Nainggolan, omdat hij volgens hem van waarde kan zijn. "Radja is een heel goede voetballer die het verschil kan maken", zei Van Bommel. "Vanuit dat perspectief is het zonde dat we tot deze beslissing zijn gekomen. Hij kan van de buitencategorie zijn."

Antwerp beleefde afgelopen weekend een dramatische middag in Luik, waar de tweede competitienederlaag werd geleden. Al binnen tien minuten keek de ploeg van trainer Van Bommel tegen een 3-0-achterstand aan. Door het 3-0-verlies is Antwerp de koppositie kwijt na een sterke start.

