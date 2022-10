Groepsfase Champions League nadert ontknoping: dit staat er nog op het spel

Met nog twee wedstrijden voor elke ploeg op het programma nadert de groepsfase van de Champions League haar ontknoping. Dit staat er nog op het spel in groep A tot en met H.

Door onze sportredactie

Groep A: Europa League als vangnet voor Ajax

Ajax heeft na het pijnlijke tweeluik met Napoli een stunt nodig om voor het tweede jaar op rij te overwinteren in de Champions League. Allereerst moeten de Amsterdammers woensdag met 1-0 óf minimaal twee doelpunten verschil van Liverpool winnen.

Alleen dan heeft Ajax een beter onderling resultaat en kan het volgende week op de laatste speeldag nog over Liverpool heen wippen. De ploeg van trainer Alfred Schreuder moet dan zelf winnen, maar heeft het óók dan niet in eigen hand: Liverpool mag thuis geen punt(en) pakken tegen Napoli.

Mocht Ajax niet kunnen verrassen, kan de derde plek en het bijbehorende ticket voor de knock-outfase van de Europa League als vangnet fungeren. In de strijd om die plek heeft Ajax een groot voordeel: het onderling resultaat - dat zwaarder telt dan het doelsaldo - ten opzichte van Rangers FC is door de 4-0-thuiszege duidelijk in het voordeel van de halvefinalist van 2019.

Resterend speelschema:

26 oktober: Napoli-Rangers FC

26 oktober: Ajax-Liverpool

1 november: Liverpool-Napoli

1 november: Rangers FC-Ajax

Stand groep A 1. Napoli 4-12 (+13)

2. Liverpool 4-9 (+6)

3. Ajax 4-3 (-4)

4. Rangers FC 4-0 (-15)

De knock-outfase van de Champions League is momenteel ver weg voor Ajax. Foto: Getty Images

Groep B: Strijd ligt open achter grote verrassing Club Brugge

Groep B kent veruit de verrassendste koploper van alle acht Champions League-poules: Club Brugge. De Belgische topclub leidt met tien punten en is dankzij een beter onderling resultaat tegen Atlético Madrid al zeker van de eerste overwintering uit de clubhistorie in de Champions League.

Achter Club Brugge ligt de strijd om de tweede plek en daarmee het tweede ticket voor de knock-outfase van de Champions League nog volledig open. FC Porto staat er met zes punten het beste voor, maar ook Atlético Madrid (vier punten) en Bayer Leverkusen (drie punten) zijn nog kansrijk.

Resterend speelschema:

26 oktober: Club Brugge-FC Porto

26 oktober: Atlético Madrid-Bayer Leverkusen

1 november: FC Porto-Atlético Madrid

1 november: Bayer Leverkusen-Club Brugge

Stand groep B 1. Club Brugge 4-10 (+7)

2. FC Porto 4-6 (-)

3. Atlético Madrid 4-4 (-3)

4. Bayer Leverkusen 4-3 (-4)

Club Brugge is een van de grote verrassingen van dit Champions League-seizoen. Foto: ANP

Groep C: Doek valt mogelijk voor FC Barcelona

De spanning in groep C lijkt na vier speeldagen al verdwenen. Bayern München is zeker van de knock-outfase en Internazionale lijkt hard op weg naar het tweede ticket voor de laatste zestien. De knock-outfase is al na vijf duels een feit als de Italiaanse topclub woensdag wint van het nog puntloze Viktoria Plzen uit Tsjechië.

Bij een zege van Internazionale moet FC Barcelona na de winter opnieuw genoegen nemen met Europa League-voetbal. Vorig seizoen gold dat ook voor dat Spaanse grootmacht; in dat jaar ontbrak Barça voor het eerst sinds seizoen 2003/2004 na de winter in het miljoenenbal.

Resterend programma:

26 oktober: Internazionale-Viktoria Plzen

26 oktober: FC Barcelona-Bayern München

1 november: Bayern München-Internazionale

1 november: Viktoria Plzen-FC Barcelona

Stand groep C 1. Bayern München 4-12 (+11)

2. Internazionale 4-7 (+1)

3. FC Barcelona 4-4 (+1)

4. Viktoria Plzen 4-0 (-13)

Bayern München kan zich al gaan voorbereiden op de knock-outfase. Foto: Getty Images

Groep D: Perspectief voor alle teams

Voor spanning zit je goed in groep D. Alle vier de ploegen hebben nog een serieuze kans op het bereiken van de knock-outfase van de Champions League. Het verschil tussen koploper Tottenham Hotspur en nummer vier Eintracht Frankfurt is slechts drie punten. Alleen de Spurs kunnen deze week op eigen kracht overwintering veiligstellen.

Hoewel de ogen op de eerste twee plekken zijn gericht, weet Eintracht Frankfurt als geen ander hoe interessant de derde plek - en dus een Europa League-ticket - kan zijn. De Bundesliga-club won in het tweede Europese clubtoernooi vorig seizoen onder meer van FC Barcelona en West Ham United en rekende in de finale af met het Rangers FC van trainer Giovanni van Bronckhorst.

Resterend programma:

26 oktober: Tottenham Hotspur-Sporting CP

26 oktober: Eintracht Frankfurt-Olympique de Marseille

1 november: Sporting CP-Eintracht Frankfurt

1 november: Olympique de Marseille-Tottenham Hotspur

Stand groep D 1. Tottenham Hotspur 4-7 (+1)

2. Olympique de Marseille 4-6 (+2)

3. Sporting CP 4-6 (-)

4. Eintracht Frankfurt 4-4 (-3)

Tottenham Hotspur staat bovenaan in groep D. Foto: Getty Images

Groep E: Red Bull Salzburg en Dinamo Zagreb dagen topclubs uit

Groep E heeft qua spanning veel weg van groep D en dat komt vooral doordat Chelsea en AC Milan niet meer kunnen voldoen aan de status van het verleden. Dinamo Zagreb verraste Chelsea met 1-0 en Red Bull Salzburg hield de twee topclubs op een gelijkspel.

Alleen Chelsea heeft het in eigen hand om overwintering deze week veilig te stellen. De Champions League-winnaar van 2021 moet daarvoor winnen op bezoek bij Red Bull Salzburg, dat momenteel verrassend boven AC Milan staat.

Resterend programma:

25 oktober: Red Bull Salzburg-Chelsea

25 oktober: Dinamo Zagreb-AC Milan

2 november: Chelsea-Dinamo Zagreb

2 november: AC Milan-Red Bull Salzburg

Stand groep E 1. Chelsea 4-7 (+4)

2. Red Bull Salzburg 4-6 (+1)

3. AC Milan 4-4 (-2)

4. Dinamo Zagreb 4-4 (-3)

Red Bull Salzburg speelde gelijk op Stamford Bridge. Foto: Getty Images

Groep F: Shakhtar maakt indruk in schaduw van Real

Titelverdediger Real Madrid gaat net als vorig seizoen vrij probleemloos door naar de knock-outfase. 'De Koninklijke' is al zeker van de volgende ronde en kan deze week de eerste plek veiligstellen door niet te verliezen bij RB Leipzig. Alleen bij een nederlaag kan Real de eerste plek nog kwijtraken.

In de schaduw van Real Madrid vallen de prestaties van Shakhtar Donetsk op. De Oekraïense club speelt door de oorlog in eigen land voornamelijk met spelers uit Oekraïne, maar presteert boven verwachting. Met minimaal een gelijkspel tegen Celtic is de derde plek al een feit en volgende week kan er ook nog kans zijn op plek twee.

Resterend programma:

25 oktober: Celtic-Shakhtar Donetsk

25 oktober: RB Leipzig-Real Madrid

2 november: Real Madrid-Celtic

2 november: Shakhtar Donetsk-RB Leipzig

Stand groep F 1. Real Madrid 4-10 (+6)

2. RB Leipzig 4-6 (-1)

3. Shakhtar Donetsk 4-5 (+2)

4. Celtic 4-1 (-7)

Shakhtar Donetsk doet het opnieuw goed in het miljoenenbal. Foto: Getty Images

Groep G: City al door, Dortmund dicht bij tweede plek

In groep G lijkt de strijd om de plekken één en twee al gestreden. Manchester City is al door en kan deze week bij de terugkeer van Erling Haaland in Dortmund de eerste plek veiligstellen. Alleen bij een nederlaag kan de Premier League-club groepswinst mogelijk nog ontgaan.

Borussia Dortmund ligt achter City op koers voor het tweede ticket. Bij een zege op de Engelse topclub zijn de Duitsers deze week al zeker van overwintering. Bij een gelijkspel of nederlaag is Dortmund afhankelijk van het resultaat bij Sevilla-FC Kopenhagen óf kan het volgende week de tweede plek veiligstellen.

Resterend programma:

25 oktober: Sevilla-FC Kopenhagen

25 oktober: Borussia Dortmund-Manchester City

2 november: Manchester City-Sevilla

2 november: FC Kopenhagen-Borussia Dortmund

Stand groep G 1. Manchester City 4-10 (+10)

2. Borussia Dortmund 4-7 (+5)

3. Sevilla 4-2 (-7)

4. FC Kopenhagen 4-2 (-8)

Erling Haaland is ook in de Champions League de grote man bij Manchester City. Foto: Getty Images

Groep H: Benfica lijkt te profiteren van historisch slecht Juve

In groep H dreigt het tandeloze Juventus voor het eerst sinds het seizoen 2013/2014 na de winter te ontbreken op het hoogste Europese niveau. De Champions League-winnaar van 1996 móét deze week winnen van Benfica om niet al vroegtijdig te worden uitgeschakeld.

Het Benfica van trainer Roger Schmidt en Paris Saint-Germain hebben het allebei volledig in eigen hand. Bij een zege van Benfica (op Juventus) en een overwinning van Paris Saint-Germain (op het Israëlische Maccabi Haifa) zijn beide ploegen zeker van een plek bij de laatste zestien.

Resterend programma:

25 oktober: Benfica-Juventus

25 oktober: Paris Saint-Germain-Maccabi Haifa

2 november: Juventus-Paris Saint-Germain

2 november: Maccabi Haifa-Benfica

Stand groep H 1. Paris Saint-Germain 4-8 (+3)

2. Benfica 4-8 (+3)

3. Juventus 4-3 (-2)

4. Maccabi Haifa 4-3 (-4)

Juventus moet vrezen voor vroegtijdige uitschakeling. Foto: Getty Images

