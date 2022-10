Zwalkend Schalke 04 ontslaat trainer Kramer na kansloze uitschakeling in beker

Schalke 04 heeft woensdag trainer Frank Kramer ontslagen. De Duitser moet vertrekken vanwege de teleurstellende seizoensstart van de zwalkende club uit Gelsenkirchen.

Schalke 04 won slechts een van de eerste tien competitiewedstrijden en staat voorlaatste in de Bundesliga. Daar kwam dinsdagavond de uitschakeling in de DFB-Pokal bij. De zevenvoudig kampioen van Duitsland verloor met liefst 5-1 van TSG 1899 Hoffenheim.

"Tot voor kort waren we ervan overtuigd dat deze technische staf het nog om zou kunnen draaien. Maar nu zijn we op het punt aanbeland dat we veranderingen moeten aanbrengen", zegt sportief directeur Rouven Schröder van Schalke 04.

Niet alleen de resultaten, maar ook de manier van spelen was de clubleiding een doorn in het oog. "Vooral het spel tegen Bayer Leverkusen (4-0-verlies) en Hoffenheim was Schalke 04-onwaardig", zegt bestuurslid Peter Knäbel. "Dat ligt niet alleen aan de hoofdtrainer. We moeten op alle vlakken binnen de organisatie beter worden."

Kramer was pas een aantal maanden trainer van 'Die Königsblauen'. Hij was de opvolger van interim-coach Mike Büskens, die halverwege vorig seizoen instapte na het ontslag van Dimitrios Grammozis. Onder leiding van Büskens stelde Schalke 04 promotie naar de Bundesliga veilig door kampioen te worden op het tweede niveau.

Schalke 04-doelman Alexander Schwolow incasseerde dinsdagavond vijf treffers. Foto: Getty Images

Kramer zoveelste trainer die wordt ontslagen bij Schalke 04

Het is niet bekend wie de opvolger van Kramer wordt bij Schalke 04, dat inmiddels bekendstaat als trainerskerkhof. Bijna alle trainers hielden het deze eeuw niet langer dan twee jaar vol bij de topclub in verval. Sinds 2020 stonden er al zeven verschillende trainers voor de groep.

In het recente verleden stapte Huub Stevens twee keer in als interim-trainer. Dat deed hij in december 2020 voor het laatst. De 68-jarige Limburger zat daarna even in de raad van commissarissen van de club.

Schalke 04 vervolgt de competitie zondag met een uitwedstrijd tegen Hertha BSC. Voor het WK speelt de club van (de momenteel geblesseerde) Sepp van den Berg ook nog tegen SC Freiburg (thuis), Werder Bremen (uit), 1. FSV Mainz 05 (thuis) en Bayern München (thuis).

