United-aanvaller Greenwood alsnog op borgtocht vrijgelaten in verkrachtingszaak

Manchester United-aanvaller Mason Greenwood is woensdag alsnog op borgtocht vrijgelaten. De Engelsman, die verdacht wordt van poging tot verkrachting en mishandeling van zijn toenmalige vriendin, zat sinds zaterdag weer vast omdat hij de voorwaarden had geschonden.

Maandag werd een verzoek van Greenwoods advocaat om zijn 21-jarige cliënt op borgtocht vrij te laten nog afgewezen. De advocaat heeft de rechter nu alsnog kunnen overtuigen. Een van de voorwaarden is dat Greenwood geen contact met de getuigen mag opnemen.

Greenwood werd begin dit jaar aangehouden op verdenking van verkrachting in 2021. Zijn toenmalige vriendin had op internet foto's van blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam gedeeld. Ook publiceerde ze een spraakbericht, waarin Greenwood haar min of meer dwingt tot seks.