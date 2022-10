Buijs zag ontslag als trainer Mechelen al bij start van seizoen aankomen

Danny Buijs heeft weinig tijd nodig gehad om te berusten in zijn ontslag als trainer van KV Mechelen. De Nederlander, die maandag na twaalf wedstrijden door de Belgische laagvlieger op straat werd gezet, is niet verrast door zijn congé.

Door onze sportredactie

"Het klinkt heel gek, maar vanaf het begin van het seizoen voelde ik het al een beetje aankomen", zei de veertigjarige Buijs in gesprek met ESPN. "We hadden een stroeve start. Daarna volgden een paar goede resultaten, maar de laatste weken verloren we een paar wedstrijden. Dan houd je er altijd rekening mee dat zoiets kan gebeuren."

Het ontslag van Buijs volgde op het 3-0-verlies van zondag bij KAA Gent, de derde nederlaag op rij en al de zevende van het seizoen. Mechelen staat door de teleurstellende seizoensstart alleen op doelsaldo nog boven de degradatiestreep. De afgelopen jaren eindigde de Europacup II-winnaar van 1988 telkens in het linkerrijtje.

Buijs denkt dat zijn ontslag na slechts een paar maanden te maken kan hebben met de nieuwe degradatieregeling in de Jupiler Pro League. Voor het eerst dalen de onderste drie clubs af naar het tweede niveau, omdat er volgend seizoen in België een competitie met slechts zestien clubs is. Nu zijn het er nog achttien.

Danny Buijs verloor met KV Mechelen maar liefst zeven van de twaalf wedstrijden. Foto: Pro Shots

Buijs voor het eerst ontslagen als trainer

Door het nieuwe format is de druk bij de clubs extra groot om weg te blijven uit de onderste regionen. "Daar wil natuurlijk geen ploeg bij zitten. Er zijn al een paar andere trainers in België ontslagen dit seizoen, dus het speelt denk ik zeker mee bij sommige clubs", aldus Buijs, die de schuld overigens ook bij zichzelf zoekt.

"Het is heel simpel: voordat je anderen iets gaat verwijten, moet je in de spiegel kijken. Het seizoen in Nederland eindigde laat en het seizoen in België begon vroeg. Heb ik wel genoeg de tijd genomen in voorbereiding op mijn nieuwe job? Had ik daar meer moeten doen? Daar denk je wel over na."

Het is voor het eerst dat Buijs ontslagen is. De oud-middenvelder begon zijn trainerscarrière bij Kozakken Boys (2014-2018) en stond daarna vier jaar voor de groep van FC Groningen, waar zijn aflopende contract vorig seizoen niet werd verlengd.

"Ik ga ervaren hoe het is. Ik zal nu meer tijd kunnen doorbrengen met mijn gezin", zegt Buijs, die nog geen trek heeft om ergens anders aan de slag te gaan. "Er heeft niemand gebeld. Ik moet eerst alles even laten zakken en dit even verwerken."

Eerder

Aanbevolen artikelen