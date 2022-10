Schuurs scoort bij bekerzege Torino, Falcao doet oude liefde Atlético pijn

Perr Schuurs heeft Torino dinsdag aan een zege in de Coppa Italia geholpen. De Nederlander maakte een doelpunt in de met 4-0 gewonnen thuiswedstrijd tegen Cittadella. In Spanje leed Atlético Madrid door een late goal van Radamel Falcao puntenverlies tegen Rayo Vallecano: 1-1.

Schuurs maakte een kwartier voor tijd de 3-0 voor Torino tegen Cittadella. Voor de verdediger, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, betekende het zijn eerste treffer voor de Italiaanse club.

De andere goals van Torino kwamen op naam van Nemanja Radonjic, Pietro Pellegri en David Zima. Schuurs speelde de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

Torino speelt in de achtste finales tegen AC Milan, dat in de eerste drie rondes niet in actie hoefde te komen. Genoa schaarde zich door een goal van voormalig AZ-aanvaller Albert Gudmundsson tegen SPAL (1-0) ook bij de laatste zestien en treft nu AS Roma.

Radamel Falcao benutte in blessuretijd een penalty voor Rayo Vallecano tegen zijn oude club Atlético Madrid. Foto: Reuters

Atlético lijdt puntenverlies door late goal oud-speler Falcao

In Spanje opende Álvaro Morata in de twintigste minuut de score in Wanda Metropolitano. De spits van Atlético tikte na een fout in de verdediging van Rayo Vallecano raak uit een voorzet van Antoine Griezmann.

Atlético leek op de vierde overwinning op rij af te stevenen, maar in blessuretijd gaven de Madrilenen de voorsprong toch nog weg. De bal ging op de stip na hands van José María Giménez, waarna voormalig Atlético-spits Falcao de penalty benutte. De 36-jarige Falcao speelde van 2011 tot 2013 in Madrid.

Door het gelijkspel heeft nummer drie Atlético nu twee punten achterstand op nummer twee FC Barcelona. De Catalanen spelen bovendien donderdag nog thuis tegen Villarreal.

Eerder op de dag speelde invaller Justin Kluivert met Valencia gelijk bij Sevilla: 1-1. Edinson Cavani opende al vroeg de score namens Valencia en Erik Lamela maakte in de slotfase van de reguliere speeltijd gelijk.

De blessuretijd in Sevilla was behoorlijk chaotisch. Eerst kreeg Papu Gómez rood bij Sevilla na het neerhalen van de doorgebroken Kluivert, maar na tussenkomst van de VAR werd Kike Salas uit het veld gestuurd. Valencia kreeg een penalty, die in de 102e minuut werd gemist door José Gaya.

