Heerenveen komt met schrik vrij tegen amateurs, Volendam simpel verder in beker

Sc Heerenveen is dinsdagavond ontsnapt aan een blamage in de eerste ronde van de KNVB-beker. De ploeg van Kees van Wonderen kwam met 2-0 achter tegen de amateurs van Hoek, maar kon in de extra tijd alsnog een zege veiligstellen: 2-4. FC Volendam schakelde simpel amateurclub Harkemase Boys uit.

Heerenveen, met onder anderen Andries Noppert en Sven ven Beek op de bank, kende een belabberde start tegen Hoek. De Zeeuwse club uit de Derde Divisie stond na zes minuten op 1-0 dankzij Steve Schalkwijk, die Syb van Ottele in de luren legde en vervolgens de bal om doelman Xavier Mous krulde.

De fans van Hoek konden halverwege de eerste helft opnieuw juichen. Hussein Ali veroorzaakte een strafschop, waarna Rik Impens vanaf 11 meter geen fout maakte: 2-0. Voor rust deed Heerenveen nog iets terug via Mats Köhlert, die in de korte hoek raak schoot.

Rami Al Hajj zorgde snel in de tweede helft voor de gelijkmaker, waarna Heerenveen naarstig op zoek ging naar de beslissende treffer. Sydney van Hooijdonk leek zijn ploeg op voorsprong te brengen, maar het doelpunt werd afgekeurd wegens buitenspel.

In de extra tijd zorgde Al Hajj snel voor opluchting bij de Friezen. De middenvelder promoveerde een voorzet van Milan van Ewijk tot doelpunt. Vlak voor tijd moest Tibor Halilovic na een opstootje met zijn tweede gele kaart inrukken. Met tien man werd het toch nog 2-4 voor Heerenveen. Dat gebeurde wederom via Al Hajj, die zo zijn hattrick completeerde.

Volendam wint simpel van amateurs

Volendam had bij rust een nipte voorsprong te pakken tegen Harkemase Boys. Imran Nazih en Robert Mühren scoorden in de eerste helft voor de bezoekers, terwijl Jhurrey Margaritha namens de Friese club uit de Derde Divisie trefzeker was.

Harkemase Boys had na 45 minuten nog zicht op een stunt tegen de Eredivisie-club, maar Ibrahim El Kadiri maakte na rust met een prachtig afstandsschot aan alle twijfels een einde.

Daarna liep Volendam uit naar een ruime overwinning. Lequincio Zeefuik en opnieuw El Kadiri zorgden voor de eindstand van 1-5.

Programma TOTO KNVB Beker-toernooi (dinsdag) FC Eindhoven-Willem II 1-0

Almere City-TOP Oss 2-0

Excelsior '31-ADO 2-3

GVVV-FC Den Bosch 1-3

Harkemase Boys-FC Volendam 1-5

HFC-Telstar 0-1

Hoek-sc Heerenveen 2-4

Rijnsburgse Boys-De Graafschap 1-3

Urk-Staphorst 2-0

Roda JC-Heracles Almelo (nog bezig)

