FC Volendam maakt geen fout tegen amateurs Harkemase Boys in bekertoernooi

FC Volendam heeft zich dinsdagavond simpel gekwalificeerd voor de tweede ronde van de TOTO KNVB Beker. De ploeg van Wim Jonk won met ruime cijfers van amateurclub Harkemase Boys: 1-5.

Bij rust had Volendam een nipte voorsprong te pakken. Imran Nazih en Robert Mühren scoorden in de eerste helft namens de uitploeg, terwijl Jhurrey Margaritha namens de Friese club uit de Derde Divisie trefzeker was.