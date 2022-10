ADO ontsnapt bij amateurs aan uitschakeling, Heracles klopt Roda in penaltyserie

ADO Den Haag is dinsdagavond op bezoek bij de amateurs van Excelsior '31 ontsnapt aan een vroege uitschakeling in het TOTO KNVB Beker-toernooi. De ploeg van trainer Dirk Kuijt kwam twee keer op achterstand, maar won met 2-3. Heracles Almelo schakelde Roda JC uit door beter te presteren in de beslissende penaltyserie.

Door onze sportredactie

ADO begon dramatisch aan het uitduel met Excelsior '31, dat uitkomt in de Derde Divisie. De ploeg uit het Overijsselse Rijssen raakte al in de tweede minuut de lat en kwam na 28 minuten alsnog op voorsprong door een treffer van Jasper Veltkamp.

Nog voor rust kwam ADO op 1-1 door een eigen goal van Alex de Jong, maar na twee minuten in de tweede helft kwam de thuisploeg opnieuw op voorsprong. Givan Werkhoven maakte de 2-1 tegen ADO, dat in de Keuken Kampioen Divisie teleurstellend dertiende staat.

Het inbrengen van Thomas Verheydt en Malik Sellouki bleek uiteindelijk een gouden greep van Kuijt. Door het tweetal werd een achterstand binnen vijf minuten omgezet in een 2-3-voorsprong. Die stand bleef - mede door een wegens buitenspel afgekeurde treffer van Excelsior '31 - op het bord staan.

FC Den Bosch had het net als ADO lastig tegen een amateurploeg. De ploeg van trainer Jack de Gier won met 1-3 van GVVV, dat bovenaan staat in de Derde Divisie. Halverwege keek FC Den Bosch nog tegen een 1-0-achterstand aan. Bij de openingstreffer gaf voormalig FC Den Bosch-speler Barry Maguire de assist.

Heracles verslaat Roda bij penaltyserie

Bij Roda-Heracles stond het na 90 minuten spelen 2-2. Romano Postema en Lennard Hartjes scoorden namens Roda, Elias Sierra en Nikolai Laursen waren trefzeker voor Heracles. In de verlenging bleven goals uit. Bij de beslissende strafschoppenserie miste Hartjes, waardoor Heracles de volgende ronde bereikte.

Ozan Kökçü maakte bij FC Eindhoven-Willem II al na een minuut en zeventien seconden het enige doelpunt. De oudere broer van Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü profiteerde van matig verdedigen van Willem II en schoot de bal feilloos achter doelman Joshua Smits. Door de 1-0-zege bereikte FC Eindhoven voor het eerst sinds het seizoen 2019/2020 de tweede ronde.

Almere City-TOP Oss eindigde in een 2-0-zege voor de ploeg uit Almere. Telstar (0-1 bij HFC) en De Graafschap (1-3 bij Rijnsburgse Boys) maakten geen fout tegen een amateurclub. Urk-Staphorst eindigde in 2-0.

Dinsdag was de eerste speeldag van de eerste ronde van het TOTO KNVB Beker-toernooi. De andere wedstrijden worden op woensdag en donderdag gespeeld. Bekerhouder PSV, Ajax, Feyenoord, AZ en FC Twente zijn vanwege hun Europese deelname vrijgeloot voor de eerste ronde.

Programma TOTO KNVB Beker-toernooi (dinsdag) FC Eindhoven-Willem II 1-0

Almere City-TOP Oss 2-0

Excelsior '31-ADO 2-3

GVVV-FC Den Bosch 1-3

Harkemase Boys-FC Volendam 1-5

HFC-Telstar 0-1

Hoek-sc Heerenveen 2-4

Rijnsburgse Boys-De Graafschap 1-3

Urk-Staphorst 2-0

Roda JC-Heracles Almelo 2-2 (Heracles door na strafschoppen)

Aanbevolen artikelen