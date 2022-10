Jong Oranje treft Portugal, België en gastland Georgië op EK

Jong Oranje neemt het bij het EK van volgend jaar op tegen Portugal, België en gastland Georgië. Dat heeft de loting in Boekarest dinsdag uitgewezen.

Portugal haalde twee jaar geleden bij het vorige EK de finale, waarin Duitsland met 1-0 te sterk was. Het Zuid-Europese land haalde ook in 1994 en 2015 de eindstrijd, maar werd nog nooit Europees kampioen.

Jong Oranje verzekerde zich in juni van deelname aan het EK. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi eindigde in de kwalificatiereeks als eerste in een groep met onder meer Zwitserland.

Jong Oranje haalde twee jaar geleden de halve finales van het EK, dat bij de beloften om de twee jaar gehouden wordt. Het was voor Nederland de eerste deelname in acht jaar tijd. De talenten werden niet alleen in 2007, maar ook in 2006 Europees kampioen.