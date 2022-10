Engelse bond klaagt Liverpool-coach Klopp en United aan wegens wangedrag

De Engelse voetbalbond FA heeft Liverpool-manager Jürgen Klopp en Manchester United aangeklaagd vanwege wangedrag. Klopp misdroeg zich afgelopen zondag tijdens de met 1-0- gewonnen wedstrijd tegen Manchester City, terwijl de spelers van United buitensporig reageerden op het besluit van scheidsrechter Craig Pawson om een goal af te keuren in het duel met Newcastle United (0-0).

Door onze sportredactie

Klopp werd tijdens het duel met City vlak voor tijd met een rode kaart naar de tribune gestuurd, nadat de Liverpool-coach zijn woede had geuit over een vermeende overtreding van Bernardo Silva op Mohamed Salah.

De Duitse manager staat mogelijk een schorsing of een boete te wachten. Hij heeft tot vrijdag om te reageren op de aanklacht. Dat betekent dat hij woensdagavond bij de Premier League-thuiswedstrijd tegen West Ham United waarschijnlijk nog langs de lijn zal staan.

"De rode kaart is terecht. Ik verloor mezelf even", zei Klopp naderhand. "Ik vond mezelf niet respectloos handelen. Als ik mezelf terugzie op de beelden, vind ik het meer dan terecht dat ik rood kreeg. Maar ik heb wel een excuus, want hoe kan je niet fluiten voor die overtreding? Hoe is dat mogelijk?"

United kan boete verwachten

De FA tikt ook United op de vingers, vanwege de reactie van de spelers na een besluit van scheidsrechter Pawson. De arbiter keurde tijdens het duel met Newcastle een doelpunt van Cristiano Ronaldo af.

De aanvaller snoepte bij een vrije trap de bal af van doelman Nick Pope en dacht United op 1-0 te zetten. De Portugees was in de veronderstelling dat de vrije trap al was genomen, omdat Fabian Schär de bal naar Pope had getikt. Ronaldo en zijn medespelers beklaagden zich nadien fel bij Pawson. Trainer Erik ten Hag haalde meteen na het duel verhaal bij de scheidsrechter.

Volgens de FA is United er niet in geslaagd de spelers zich "op een normale manier" te laten gedragen. De verwachting is dat United wordt beboet. De club komt woensdagavond in actie tegen Tottenham Hotspur.

