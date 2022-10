Lang moet maand voor WK geduld hebben bij Club: 'Ga niet zomaar veranderen'

Noa Lang moet iets meer dan een maand voor de start van het WK in Qatar vrezen voor gebrek aan speeltijd bij Club Brugge. De Oranje-international keert woensdag terug in de selectie van de Belgische club, maar krijgt van trainer Carl Hoefkens niet meteen een basisplaats.

"Noa zit met een bepaalde tijdsdruk", doelde Hoefkens dinsdag op een persconferentie op de korte tijd voor Lang om zich te bewijzen voor Oranje. "Voor hem is dit een moeilijke situatie. Voor alle duidelijkheid: ik ben enorm tevreden over de wijze waarop hij zich profileert dit jaar."

De 23-jarige Lang ontbrak afgelopen weekend tegen Anderlecht (0-1-zege) in de selectie van Club Brugge. De aanvaller keert terug in de groep voor het competitieduel met Sint-Truiden van woensdag

"Het is niet makkelijk voor hem", zei Hoefkens. "De ploeg staat en ik ga niet veranderen om maar wat te veranderen. Ik ben nou eenmaal tevreden momenteel. Voor mij is het belangrijk om niet aan de tijdsdruk van Noa te denken."

De Belgische coach begrijpt dat Lang niet blij is met de situatie. "Hij mag het met bepaalde zaken oneens zijn, maar kansen komen niet vanzelf. Soms heb je geduld nodig, zoals anderen dat in het verleden ook nodig hadden. Hij moet zijn energie steken in het presteren op het veld."

Club Brugge maakt dit seizoen vooral indruk in de Champions League. De Belgen wonnen in een groep met Atlético Madrid, Bayer Leverkusen en FC Porto hun eerste drie duels en zijn inmiddels al zeker van een plek in de knock-outfase. In de competitie staat de ploeg derde.