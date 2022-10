Vitesse-doelman Scherpen ondergaat knieoperatie en staat weken aan de kant

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Vitesse-keeper Kjell Scherpen kan de komende weken niet in actie komen vanwege een knieblessure, meldt de Arnhemse club dinsdag. De huurling van Brighton & Hove Albion wordt aan het gewricht geopereerd.

De 22-jarige Scherpen liep de blessure zaterdag op in de uitwedstrijd tegen Cambuur (0-3). De Vitesse-doelman liet zich na 55 minuten vervangen door Daan Reiziger, die de komende periode ook als stand-in zal fungeren in de ploeg van trainer Phillip Cocu.

Vitesse meldt dat Scherpen "de komende weken" aan de kant staat. De operatie zal worden uitgevoerd in ziekenhuis Rijnstate Arnhem, maar het is niet bekendgemaakt wanneer.

Mocht Scherpen nog stiekeme hoop hebben gehad op een plek in de WK-selectie, dan kan de ruim 2 meter lange doelman deze nu laten varen. De voormalige Ajacied werd in september nog opgetrommeld voor de zogeheten penaltytest van bondscoach Louis van Gaal. Scherpen behoorde ook al eens tot de selectie van Oranje, maar maakte nog geen minuten.

Vitesse speelt voor het WK op 20 november begint nog vier Eredivisie-wedstrijden. Woensdag komt de Arnhemse formatie in actie in het bekertoernooi. De amateurs van Kozakken Boys zijn in de eerste ronde de tegenstander.