Excelsior na ophef over weigeren OneLove-band: 'Raakt ons als club, team en mens'

Excelsior is "geraakt" door de ophef die is ontstaan nadat aanvoerder Redouan El Yaakoubi zondag weigerde om te spelen met een band met daarop het OneLove-logo.

Door onze sportredactie

"Afgelopen dagen zijn wij onbedoeld middelpunt geworden van een discussie die haaks staat op de uitgangspunten en kernwaarden die wij als club hanteren en intern hoog in het vaandel hebben staan", schrijft algemeen directeur Daan Bovenberg van Excelsior in een verklaring.

"Dit statement is niet bedoeld als een boodschap vol afgewogen woorden om een nieuwe discussie te starten over goed of fout. Over voors en tegens. Deze boodschap is bedoeld om aan te geven dat de ophef ons raakt. Als club. Als team. Als mens."

El Yaakoubi koos er in de verloren wedstrijd tegen Ajax (7-1) voor om een witte band te dragen met daarop het woord 'respect', in plaats van het OneLove-logo. Bij alle andere duels in het betaalde voetbal droegen de aanvoerders wel een band met dat logo, dat staat voor inclusiviteit en verbinding en tégen alle vormen van discriminatie.

Feyenoord-captain Orkun Kökçü weigerde zondag vanwege zijn geloofsovertuiging om de OneLove-band te dragen tegen AZ (1-3-winst). Gernot Trauner fungeerde daarom eenmalig als aanvoerder van Feyenoord en hij droeg de band wel.

Algemeen directeur Daan Bovenberg: 'We zijn onbedoeld middelpunt geworden van deze discussie.' Foto: Pro Shots

'Excelsior omarmt OneLove-campagne'

Bovenberg benadrukt dat Excelsior en El Yaakoubi inclusiviteit hoog in het vaandel hebben staan. "Laat duidelijk zijn dat noch Redouan noch de club zich distantieert van alles waar de OneLove-campagne voor staat. Er is bij ons nooit een discussie geweest over het niet willen uitdragen van deze boodschap."

Bovenberg omschrijft de verdediger als iemand die ongelijkheid in de wereld bestrijdt "en een algeheel maatschappelijk respect" nastreeft. "Zijn initiatief om daarbij geen onderscheid te willen maken tussen welke problematiek en ongelijkheid dan ook die we in de wereld en maatschappij met elkaar kennen, heeft echter niet uitgepakt op een manier zoals verwacht."

El Yaakoubi gaf na het duel met Ajax een verklaring over zijn keuze. "Laat ik vooropstellen dat ik het heel belangrijk vind dat iedereen zichzelf is, daar sta ik ook voor. Maar ik wilde de boodschap nog krachtiger maken, allesomvattender. En ik vind respect voor iedereen belangrijk, ook voor mensen die er net iets anders tegen aankijken. We moeten respect hebben voor elkaars normen en waarden."

El Yaakoubi ontbreekt woensdag in de bekerwedstrijd tegen MVV Maastricht, volgens de club omdat hij geblesseerd is.

Eerder

Aanbevolen artikelen