Neymar zegt niets te weten van fraude bij transfer: 'Mijn vader doet alles'

Neymar heeft dinsdag ontkend dat hij iets afwist van de vermeende fraude bij zijn transfer van Santos naar FC Barcelona in 2013. Dat deed de Braziliaanse aanvaller op de tweede dag van de rechtszaak over de dubieuze transfer.

Neymar ging in 2017 voor 222 miljoen euro van Barcelona naar Paris Saint-Germain. Vier jaar eerder had de Spaanse club hem overgenomen van Santos uit Brazilië. Een rechtbank in Barcelona buigt zich over die transfer, waarbij fraude zou zijn gepleegd.