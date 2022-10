FC Groningen speelt bekerwedstrijden dit seizoen in zwart 'aardbevingsshirt'

FC Groningen speelt de bekerwedstrijden dit seizoen in een zwart shirt om aandacht te vragen voor de aardbevingsproblematiek in de provincie. Met de kleur wordt verwezen naar het scenario waarmee veel gedupeerden te maken hebben of krijgen.

"Hoewel de club zich realiseert de problematiek niet te kunnen oplossen, wil FC Groningen een duidelijk signaal afgeven dat het meeleeft met de gedupeerden", meldt FC Groningen dinsdag.

"De club wil haar landelijke bereik gebruiken om nogmaals extra aandacht te vragen voor het leed van mensen die slachtoffer zijn van bevingen in het verzorgingsgebied van de club."

Groningen wordt al jaren geteisterd door aardbevingen. Eerder deze maand was er nog een aardbeving in het gebied bij Wirdum met een kracht van 3.1. Ook was er de afgelopen weken de parlementaire enquête, waarin betrokkenen werden gehoord over de aardgaswinning in Groningen.

De aanvoerder van FC Groningen draagt sinds vorig seizoen al een speciale band met daarop een seismologisch teken. Datzelfde teken staat ook op het nieuwe bekertenue.

Het bekertoernooi begint voor FC Groningen woensdag met een uitwedstrijd tegen FC Dordrecht. Het duel in het Matchoholic Stadion begint om 18.45 uur.

