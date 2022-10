Oranjevrouwen in de koker voor WK-loting: dit zijn de mogelijke tegenstanders

De Oranjevrouwen gaan zaterdag de koker in voor de loting voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. Het Engeland van oud-bondscoach Sarina Wiegman is een van de mogelijke tegenstanders van Nederland op het grootste vrouwentoernooi in de geschiedenis. Dit is wat je allemaal moet weten over de loting.

Door Jeroen van Barneveld

Oranje sleepte vorige maand voor de poorten van de hel het rechtstreekse WK-ticket weg. Pas in de laatste minuut van de laatste kwalificatiewedstrijd viel het winnende doelpunt, gemaakt door Esmee Brugts. Bij een gelijkspel of een nederlaag in het duel met IJsland was de ploeg van de nieuwe bondscoach Andries Jonker veroordeeld tot de play-offs.

Het wordt pas de derde deelname van Nederland aan het WK voor vrouwen, na eerdere deelnames in 2015 en 2019. Bij de laatste editie in Frankrijk reikte de formatie van toenmalig bondscoach Wiegman tot de finale. Daarin verloor de Europees kampioen van 2017 kansloos van de Verenigde Staten (2-0).

Wiegman kan nu een van de tegenstanders van Oranje worden op het WK, dat volgend jaar van 20 juli tot en met 20 augustus wordt gespeeld. Nederland is op basis van de wereldranglijst (achtste) ingedeeld in pot 2, terwijl Wiegman met regerend Europees kampioen Engeland in pot 1 zit.

Nederland kan ook aan andere toplanden gekoppeld worden, zoals de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Op het EK van afgelopen zomer verloor Oranje in de kwartfinales na verlenging met 1-0 van Frankrijk. Australië en Nieuw-Zeeland zijn als gastlanden verzekerd van een plek in pot 1 en op papier de mindere landen onder de groepshoofden.

Voor het eerst 32 landen op WK

In Australië en Nieuw-Zeeland zijn voor het eerst in de WK-geschiedenis 32 landen welkom. Wereldvoetbalbond FIFA besloot na het succesvolle WK in Frankrijk het deelnemersveld uit te breiden "om het vrouwenvoetbal verder te ontwikkelen". Drie jaar geleden deden er 24 landen mee aan het WK en in 2011 waren dat er nog zestien. Pas sinds 1991 wordt er een WK bij de vrouwen gehouden.

Van de 32 deelnemende landen zijn er 29 bekend. In februari strijden tien landen in de intercontinentale play-offs om de laatste drie WK-tickets. Het gaat om Kameroen, Thailand, Portugal (poule A), Senegal, Haïti, Chili (poule B), Taiwan, Paraguay, Papoea-Nieuw-Guinea en Panama (poule C). Die wedstrijden worden allemaal in Nieuw-Zeeland gespeeld.

De loting wordt zaterdag om 8.30 uur (Nederlandse tijd) in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland verricht. De Australische zwemster Cate Campbell en de Nieuw-Zeelandse snowboardster Zoi Sadowski-Synnott helpen bij het trekken van de balletjes. Campbell is viervoudig olympisch kampioen, terwijl Sadowski-Synnott begin dit jaar de eerste gouden medaille voor Nieuw-Zeeland op de Winterspelen won.

Bondscoach Jonker is naar Auckland afgereisd om de loting bij te wonen. FIFA-voorzitter Gianni Infantino, de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern en de Australische sportminister Anika Wells behoren ook tot de ongeveer achthonderd gasten in het Aotea Centre, het grootste podiumcentrum van Nieuw-Zeeland.

