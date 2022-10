FIFA-voorzitter Infantino wil dat Indonesië veiligheid in stadions verbetert

Delen via E-mail

FIFA-voorzitter Gianni Infantino vindt dat Indonesië de veiligheid van voetbalstadions moet gaan verbeteren. Begin deze maand overleden er zeker 131 mensen nadat er rellen waren uitgebroken in het voetbalstadion van Malang.

Voetbalfans hebben recht op meer veiligheid, zei Infantino dinsdag bij een ontmoeting met de Indonesische president Joko Widodo in de hoofdstad Jakarta.

Eerder maakte Widodo al bekend alle voetbalstadions in het land te laten onderzoeken. Hij zei dat de FIFA geen straffen oplegt aan Indonesië, maar in plaats daarvan wil samenwerken om zaken te verbeteren.

In het stadion van Malang ging het deze maand mis. Er ontstonden rellen na afloop van een wedstrijd tussen de aartsrivalen Arema FC en Persebaya Surabaya (2-3). Duizenden supporters bestormden het veld.

Veel mensen kwam in de verdrukking toen de politie traangas inzette om de fans te verdrijven. Het gebruik van traangas in stadions is volgens de FIFA verboden.