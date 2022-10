Benzema ziet Gouden Bal als bekroning: 'Heb moeilijke periode gehad'

Karim Benzema was door het dolle heen nadat hij maandag de Gouden Bal had gewonnen. De Fransman troefde onder anderen Sadio Mané (tweede) en Kevin De Bruyne (derde) af en werd op 34-jarige leeftijd voor het eerst uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar.

Door onze sportredactie

"Deze prijs maakt me heel erg trots, vanwege al het werk dat ik al heb gedaan sinds ik jong was", waren de eerste woorden van Benzema in zijn overwinningsspeech. Hij werd luid toegejuicht op het podium in Parijs. "Ik heb nooit opgegeven. Dit heb ik gedaan voor onder meer mijn kinderen. Ik heb de motivatie gehaald uit de rolmodellen in mijn leven: Zinédine Zidane en Cristiano Ronaldo."

Benzema heeft de uitverkiezing te danken aan een topseizoen bij Real Madrid. Hij leidde de club met 26 competitiedoelpunten naar de landstitel en was met vijftien goals ook van doorslaggevende waarde in de veertiende eindzege van 'De Koninklijke' in de Champions League.

Ondanks zijn goede prestaties in de afgelopen jaren moest Benzema lang wachten op zijn eerste Gouden Bal. Vorig jaar werd hij nog vierde achter winnaar Lionel Messi. Dat was tot maandag zijn hoogste notering bij de verkiezing in Parijs. Op zijn 34e was het alsnog raak en kreeg hij de bokaal uit handen van zijn idool Zidane.

"Ik heb hier altijd van gedroomd en dan voel je dat eigenlijk alles mogelijk is", zei Benzema. "Ik heb een moeilijke periode gehad toen ik niet geselecteerd werd voor de Franse nationale ploeg. Ik heb altijd hard gewerkt, nooit opgegeven en bleef van het spelletje genieten. Ik ben trots op de reis die ik heb afgelegd. Er waren moeilijke momenten, maar ik heb altijd de steun van mijn familie gevoeld."

Benzema werd van 2015 tot 2021 niet opgeroepen voor Frankrijk omdat hij betrokken was bij een afpersingszaak van zijn voormalige ploeggenoot Mathieu Valbuena. Een vriend van Benzema chanteerde Valbuena in 2015 met een seksvideo, waarna Benzema hem adviseerde het geëiste bedrag van 150.000 euro te betalen. Benzema kreeg daarvoor een voorwaardelijke celstraf van één jaar en een boete van 75.000 euro.

