Nainggolan uit selectie Antwerp gezet na roken van e-sigaret in dug-out

Het Royal Antwerp FC van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars heeft Radja Nainggolan maandag voor onbepaalde tijd uit de selectie gezet. De middenvelder werd zondag vlak voor het duel met Standard Luik betrapt toen hij op de reservebank een elektronische sigaret rookte.

Door onze sportredactie

Op de beelden was te zien dat Nainggolan de vape, zoals de e-sigaret wordt genoemd, in de mouw van zijn hoodie had verstopt. Hij blies vervolgens een grote rookwolk uit. Sinds vorig jaar geldt een volledig rookverbod in Belgische voetbalstadions.

Antwerp is maandag met Nainggolan in gesprek gegaan over zijn "algemeen functioneren" en over hoe "bepaalde gedragingen afstralen op de club en de spelersgroep". Daarop besloot de club om de 34-jarige middenvelder uit de selectie te zetten.

"Er zijn ook duidelijke afspraken gemaakt over wat onze club wel en niet van zijn speler verwacht. Speler noch club zal hierover verder commentaar geven", schrijft Antwerp in een verklaring.

Het is al de tweede keer in een week dat Nainggolan in opspraak komt. Eerder werd de oud-speler van onder meer AS Roma en Internazionale door de politie van Antwerpen opgepakt omdat hij zonder rijbewijs achter het stuur zat.

Van Bommel staat op dit moment met Antwerp op de tweede positie in de Jupiler Pro League. De ploeg van Nederlanders Vincent Janssen, Calvin Stengs en Jurgen Ekkelenkamp speelt donderdag een thuiswedstrijd tegen KV Oostende.

Eerder

Aanbevolen artikelen