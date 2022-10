Benzema wint langverwachte Gouden Bal na topseizoen bij Real Madrid

Karim Benzema is maandag voor het eerst in zijn loopbaan uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Bij de prestigieuze Gouden Bal-verkiezing in Parijs rekende de spits na een topseizoen bij Real Madrid overtuigend af met de concurrentie. Bij de vrouwen won de Spaanse Alexia Putellas opnieuw.

Benzema kende een geweldig seizoen bij Real Madrid. Hij leidde 'De Koninklijke' met 27 competitiedoelpunten naar de landstitel en had met vijftien goals een gouden aandeel in de veertiende eindzege van de club in de Champions League.

De afgelopen jaren kwam Benzema ondanks zijn goede prestaties zelden in de buurt van de Gouden Bal-uitverkiezing. Vorig jaar werd hij achter winnaar Lionel Messi vierde, zijn beste eindnotering bij het gala in Parijs. Op zijn 34e is het alsnog raak voor de Fransman, die de prijs uit handen kreeg van icoon en oud-winnaar Zinédine Zidane.

De Gouden Bal ging in de recente geschiedenis bijna altijd naar recordhouder Messi (zeven keer) of Cristiano Ronaldo (vijf keer). Luka Modric doorbrak in 2018 de hegemonie van de twee voetballegendes nadat hij met Kroatië vicewereldkampioen was geworden.

Vorig jaar was er veel kritiek op de Gouden Bal, omdat niet Robert Lewandowski maar Messi met de prijs aan de haal ging. Het Franse weekblad France Football, dat de verkiezing organiseert, besloot vervolgens de regels te veranderen. Zo wordt de prijs voortaan uitgereikt op basis van de prestaties over een seizoen en niet over een kalenderjaar.

Dit jaar bestond de top drie voor het eerst sinds 2006 niet uit Ronaldo of Messi. Een jaar na zijn uitverkiezing zat Messi na zijn teleurstellende debuutseizoen bij Paris Saint-Germain niet eens bij de dertig genomineerden. Ronaldo eindigde als twintigste. Virgil van Dijk, de enige genomineerde Nederlander, werd zestiende. Marco van Basten was in 1992 de laatste Nederlandse winnaar.

Uitslag Gouden Bal-verkiezing 1. Karim Benzema (Real Madrid/Frankrijk)

2. Sadio Mané (Liverpool/Senegal)

3. Kevin De Bruyne (Manchester City/België

4. Robert Lewandowski (Bayern München, FC Barcelona/Polen)

5. Mohamed Salah (Liverpool/Egypte)

6. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain/Frankrijk)

7. Thibaut Courtois (Real Madrid/België)

8. Vinícius Júnior (Real Madrid/Brazilië)

9. Luka Modric (Real Madrid/Kroatië)

10. Erling Haaland (Manchester City, Dortmund/Noorwegen)

11. Son Heung-min (Tottenham Hotspur/Zuid-Korea)

12. Riyad Mahrez (Manchester City/Algerije)

13. Sébastien Haller (Ajax, Borussia Dortmund/Ivoorkust)

14. Rafael Leão (AC Milan/Portugal)

14. Fabinho (Liverpool/Brazilië)

16. Virgil van Dijk (Liverpool/Nederland)

17. Dusan Vlahovic (Fiorentina, Juventus/Servië)

17. Casemiro (Real Madrid, Manchester United/Brazilië)

17. Luis Díaz (FC Porto, Liverpool/Colombia)

20. Cristiano Ronaldo (Manchester United, Portugal)

21. Harry Kane (Tottenham Hotspur/Engeland)

22. Bernardo Silva (Manchester City/Portugal)

22. Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Engeland)

22. Phil Foden (Manchester City/Engeland)

25. Darwin Núñez (Benfica, Liverpool/Uruguay)

25. Christopher Nkunku (RB Leipzig/Frankrijk)

25. Joshua Kimmich (Bayern München/Duitsland)

25. Antonio Rüdiger (Chelsea, Real Madrid/Duitsland)

25. Mike Maignan (AC Milan/Frankrijk)

25. João Cancelo (Manchester City/Portugal)

Putellas verrassende winnares bij de vrouwen

Bij de vrouwen was Putellas de verrassende winnares. De Spaanse van FC Barcelona kende weliswaar een goed seizoen bij FC Barcelona, maar ontbrak op het EK in Engeland omdat ze op het laatste moment een zware knieblessure opliep. Beth Mead, de grote ster bij Europees kampioen Engeland, werd opvallend genoeg tweede.

Voor Putellas was het de tweede keer op rij dat ze werd verkozen tot Wereldvoetbalster van het Jaar. De 28-jarige middenvelder leidde FC Barcelona met achttien doelpunten naar de landstitel, maar kon de club ondanks elf doelpunten niet aan de Champions League helpen. De finale tegen Olympique Lyonnais ging met 1-3 verloren. Putellas maakte het enige doelpunt van FC Barcelona.

Vivianne Miedema eindigde op de elfde plaats. De enige Nederlandse kandidaat beleefde met Nederland een teleurstellend EK, waarop Oranje in de kwartfinales werd uitgeschakeld door Frankrijk. De spits van Arsenal miste door een coronabesmetting ook nog eens twee groepswedstrijden.

Ook de prijs voor het grootste talent bij de mannen ging naar FC Barcelona. Gavi werd verkozen boven onder anderen Ryan Gravenberch (zesde) en volgde daarmee zijn ploeggenoot Pedri op. De achttienjarige Gavi brak vorig seizoen door bij de huidige nummer twee van Spanje.

Real ging ook met de prijs voor beste keeper aan de haal. Thibaut Courtois werd uitgeroepen tot beste doelman, mede door zijn hoofdrol in de Champions League-finale tegen Liverpool (0-1). Vorig jaar werd de Italiaan Gianluigi Donnarumma verkozen.

