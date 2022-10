Barcelona-talent Gavi wint Kopa Trophy, Courtois beste keeper ter wereld

FC Barcelona-middenvelder Gavi heeft maandagavond tijdens het Gouden Bal-gala in Parijs de Kopa Trophy gewonnen, de prijs voor beste speler onder de 21 jaar. De Spanjaard troefde onder anderen oud-Ajacied Ryan Gravenberch af. Thibaut Courtois mag zich de beste keeper van het vorige seizoen noemen.

Door onze sportredactie

De pas achttienjarige Gavi maakte in de zomer van 2021 onder toenmalig trainer Ronald Koeman zijn debuut in de hoofdmacht van Barcelona en kwam in zijn eerste seizoen al tot 47 officiële wedstrijden. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en zes assists.

Gavi had in de strijd om de Kopa Trophy concurrentie van negen andere genomineerden, onder wie Gravenberch, die zesde werd. Eduardo Camavinga (Real Madrid) en Jamal Musiala (Bayern München) eindigden als tweede en derde.

De twintigjarige Gravenberch werd vorig seizoen als vaste basisspeler kampioen met Ajax en bereikte de bekerfinale met de Amsterdammers, die werd verloren van PSV. De middenvelder maakte afgelopen zomer de overstap naar Bayern München.

Het was het tweede jaar op rij dat Gravenberch kans maakte op de prijs voor talent van het jaar. De Kopa Trophy werd vorig jaar ook al gewonnen door een middenvelder van FC Barcelona: Pedri kreeg toen de meeste stemmen.

De tien genomineerden voor de Kopa Trophy Ryan Gravenberch (Bayern München). Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Eduardo Camavinga (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Jamal Musiala (Bayern München), Josko Gvardiol (RB Leipzig), Bukayo Saka (Arsenal), Florian Wirtz (Bayern Leverkusen), Gavi (FC Barcelona)

Courtois wint Yashin Trophy voor beste keeper van het seizoen

Courtois sleepte de Yashin Trophy in de wacht, de prijs voor de beste keeper van het seizoen. De Belg was een van de uitblinkers bij Real Madrid, waarmee hij landskampioen werd en de Champions League won. In de finale van het miljoenenbal tegen Liverpool vertolkte Courtois met legio reddingen een heldenrol.

De dertigjarige Courtois kreeg de voorkeur boven onder anderen Alisson Becker (Liverpool) en Ederson (Manchester City. Alisson won de prijs in 2019 en Jan Oblak mocht zich over het seizoen 2020/2021 de beste keeper ter wereld noemen. In 2020 werd het Gouden Bal-gala geschrapt vanwege de coronapandemie.

De Yashin Trophy, vernoemd naar de legendarische Russische keeper Lev Yashin, werd maandagavond uitgereikt door oud-Ajacied Sébastien Haller. Bij de spits van Borussia Dortmund werd afgelopen zomer een tumor in zijn teelbal ontdekt.

De tien genomineerden voor de Yashin Trophy Yassine Bounou (Sevilla), Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), Mike Maignan (AC Milan), Édouard Mendy (Chelsea), Manuel Neuer (Bayern München), Jan Oblak (Atlético Madrid), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt), Hugo Lloris (Tottenham)

Thibaut Courtois mag zich de beste keeper ter wereld noemen. Foto: Getty Images

Lewandowski wint 'Müller Trophy' als meest scorende speler

Robert Lewandowski kreeg de zogenoemde 'Müller Trophy' overhandigd. De prijs gaat naar de spits die in één seizoen de meeste doelpunten maakt voor zijn club en land en is vernoemd naar Gerd Müller. De legendarische spits staat bekend als een van de beste Duitse voetballers aller tijden. Hij overleed in augustus 2021 op 75-jarige leeftijd.

Lewandowski was vorig seizoen goed voor liefst vijftig doelpunten namens Bayern München. De Poolse spits, die afgelopen zomer naar FC Barcelona vertrok, scoorde daarnaast zeven keer voor zijn land.

De prijzen maken allemaal deel uit van de Gouden Bal-verkiezing in Parijs, georganiseerd door het Franse magazine France Football. De aanvoerders, bondscoaches en gerenommeerde journalisten mogen hun stem uitbrengen en aan de hand daarvan worden de prijzen verdeeld.

