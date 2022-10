Danjuma geeft visitekaartje af aan Van Gaal met twee goals voor Villarreal

Arnaut Danjuma heeft in de strijd om een plek in de WK-selectie zijn visitekaartje afgegeven aan bondscoach Louis van Gaal. De aanvaller bezorgde Villarreal met zijn eerste twee competitiedoelpunten van het seizoen de zege op Osasuna. AS Roma won bij de rentree van Rick Karsdorp.

Danjuma, die door een voetblessure de eerste maanden van het seizoen miste, opende op slag van rust op schitterende wijze de score. Met een hakbal achter het standbeen promoveerde hij een voorzet van Nicolas Jackson tot doelpunt.

Vlak na de onderbreking maakte Danjuma zijn tweede goal van de avond. De aanvaller mocht aanleggen voor een strafschop en faalde niet vanaf 11 meter. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 2-0 in Valencia.

Vlak voor zijn blessure in april behoorde Danjuma tot de selectie van Oranje. De vorige interlandperiode in september kwam nog net te vroeg voor de zesvoudig international. Toen zei Van Gaal dat Danjuma een "minnetje" had op zijn rapport, omdat hij door zijn blessure de laatste duels van Nederland had gemist.

"Maar als hij in grootse vorm is, ga ik hem er natuurlijk bij nemen", voegde de bondscoach daaraan toe. Anderhalve week geleden maakte Danjuma in de Conference League-wedstrijd tegen Austria Wien (5-0) zijn eerste doelpunt na zijn rentree. Tegen Osasuna speelde hij 71 minuten.

Het WK in Qatar gaat voor het Nederlands elftal op 21 november van start met de groepswedstrijd tegen Senegal. Oranje komt pas op 14 november weer bij elkaar en een dag later stappen de internationals al op het vliegtuig naar de emiraat.

Roma wint weer bij rentree Karsdorp

Eerder op de avond boekte AS Roma bij de rentree van Karsdorp de derde overwinning op rij in de Serie A. De ploeg van trainer José Mourinho rekende dankzij een vroege strafschop af met hekkensluiter Sampdoria: 0-1.

Lorenzo Pellegrini liet doelman Emil Audero in de negende minuut kansloos vanaf 11 meter. De strafschop werd overigens pas gegeven na ingrijpen van de VAR, die constateerde dat Alex Ferrari een voorzet van Tammy Abraham met zijn uitgestoken arm licht toucheerde.

Karsdorp begon op de bank bij AS Roma, maar mocht in de 84e minuut alsnog zijn opwachting maken als vervanger van Nicola Zalewski. De drievoudig Oranje-international speelde zijn eerste wedstrijd sinds 15 september. Hij was daarna weken uit de roulatie door een knieblessure.

AS Roma won deze maand in de Serie A ook van Internazionale (1-2) en Lecce (2-1) en stijgt naar de vierde plek. De Romeinen hebben vier punten minder dan koploper Napoli en moeten op dit moment ook Atalanta en AC Milan voor zich dulden.

Dejan Stankovic wacht nog op zijn eerste overwinning als trainer van Sampdoria. De oud-middenvelder van Internazionale, die onlangs de ontslagen Marco Giampaolo opvolgde, debuteerde vorige week met een 1-1-gelijkspel tegen Bologna. Het was pas het derde punt van het zwalkende Sampdoria dit seizoen.

Stand Serie A 1. Napoli 10-26 (+16)

2. Atalanta 10-24 (+10)

3. AC Milan 10-23 (+10)

4. AS Roma 10-22 (+4)

5. Lazio 10-21 (+16)

