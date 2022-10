AS Roma rekent bij rentree Karsdorp dankzij vroege penalty af met Sampdoria

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

AS Roma heeft maandagavond bij de rentree van Rick Karsdorp de derde overwinning op rij geboekt in de Serie A. De ploeg van trainer José Mourinho rekende dankzij een vroege strafschop af met hekkensluiter Sampdoria: 0-1.

Lorenzo Pellegrini liet doelman Emil Audero in de negende minuut kansloos van 11 meter. De strafschop werd overigens pas gegeven na ingrijpen van de VAR, die constateerde dat Alex Ferrari een voorzet van Tammy Abraham met zijn uitgestoken arm licht toucheerde.

Karsdorp begon op de bank bij AS Roma, maar mocht in de 84e minuut alsnog zijn opwachting maken als vervanger van Nicola Zalewski. De drievoudig Oranje-international speelde zijn eerste wedstrijd sinds 15 september. Hij was daarna weken uit de roulatie door een knieblessure.