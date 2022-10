Spelersvakbond wil uitleg van Kökçü en El Yaakoubi: 'Dacht dat we verder waren'

Voorzitter Evgeniy Levchenko van spelersvakbond VVCS wil van Feyenoorder Orkun Kökçü en Excelsior-speler Redouan El Yaakoubi horen waarom ze zondag weigerden de OneLove-aanvoerdersband te dragen.

Nieuws in het kort Vanwege de internationale Coming Out Day (11 oktober) stond het Nederlandse betaald voetbal afgelopen week in het teken van verbinding en inclusiviteit.

Als onderdeel van dat initiatief werd aan alle aanvoerders gevraagd om de OneLove-band te dragen.

OneLove is een campagne die twee jaar geleden is gestart door het Nederlandse voetbal. Hij is gericht tegen alle vormen van discriminatie.

Orkun Kökçü (Feyenoord) en Redouan El Yaakoubi (Excelsior) wilden de band niet dragen. Bij Feyenoord was Gernot Trauner eenmalig captain.

"Het is belangrijk dat we hierover blijven praten met z'n allen. Ik ga contact zoeken met beide spelers en ben benieuwd wat hun precieze beweegredenen zijn", zegt Levchenko maandag tegen het ANP.

"Het is hun keuze en daar heb ik respect voor. We kunnen niemand dwingen. Maar met hun keuze kwetsen ze indirect ook een heel grote groep. Het doet me pijn om te zien dat deze actie volledig foutief wordt geïnterpreteerd."

De aanvoerders van de clubs uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie en Vrouwen Eredivisie droegen afgelopen weekeinde de OneLove-band. OneLove is een campagne die gericht is tegen alle vormen van discriminatie, niet alleen lhbtiq+-acceptatie. Op dat laatste onderdeel kwam in het weekend wel de nadruk te liggen.

Kökçü meldde zondag kort voor de wedstrijd tegen AZ dat hij vanwege zijn religieuze overtuigingen de OneLove-band niet wilde dragen. Bij Excelsior droeg aanvoerder El Yaakoubi in de uitwedstrijd tegen Ajax ook niet de band met het gekleurde OneLove-logo, maar een witte band met daarop drie keer het woord 'respect'.

"In het verleden hebben we een actie met aanvoerdersbanden in de regenboogkleuren gehad (speciaal voor lhbtiq+-acceptatie, red.)", zegt Levchenko. "Daarna is het samen met de KNVB veel breder getrokken. Met OneLove willen we mensen aan elkaar koppelen, ongeacht religie, geaardheid, huidskleur, hoe je eruitziet, et cetera. Het doet me pijn als ik dit dan zie. Het is een teken dat er nog heel veel werk aan de winkel is en dat we nog steeds een groot probleem hebben in onze maatschappij. Ik dacht dat we met z'n allen al veel verder zouden zijn."

Gernot Trauner droeg als eenmalige aanvoerder van Feyenoord wel de OneLove-band. Foto: Pro Shots

COC hoopt op 'stevig gesprek' tussen clubs en aanvoerders

De KNVB merkt dat er afgelopen weekend "verwarring is ontstaan" over de OneLove-armband. "In veel berichtgeving wordt het gelijkgetrokken met de regenboogband, maar die is niet hetzelfde", zegt een woordvoerder van de voetbalbond tegen NU.nl. "Dit gaat om meer dan alleen de acceptatie van de lhbtiq+-gemeenschap. Het is een gezamenlijk statement tegen alle vormen van discriminatie."

Maar belangenorganisatie COC Nederland ziet de weigering van Kökçü en El Yaakoubi om de band te dragen wel degelijk als "een klap in het gezicht voor lhbtiq+-fans en -spelers". "Het is niet voor niks dat er in Nederland nog geen enkele mannelijke topvoetballer uit de kast is gekomen", zegt een woordvoerder van de lbhti-belangenorganisatie. "Dit helpt niet. Door de band niet te dragen in de week van Coming Out Day geven de spelers een verkeerd signaal af. Het is onbegrijpelijk en teleurstellend."

Volgens het COC zouden Feyenoord en Excelsior een "stevig gesprek" moeten voeren met hun aanvoerders over wat ze wél zouden kunnen doen om de lhbtiq+-acceptatie te verbeteren.

"Want we weten dat er in het betaald voetbal forse problemen zijn op dit gebied. Er zijn meerdere heel nare incidenten geweest, bijvoorbeeld de brand die is gesticht bij de voorzitter van Feyenoord-supportersgroep De Roze Kameraden. En afgelopen zondag waren er bij FC Twente-FC Groningen minutenlang homofobe spreekkoren te horen in De Grolsch Veste. Maar die wedstrijd is niet stilgelegd."

Het COC is blij dat er de afgelopen 24 uur veel steun is binnengekomen voor de lhbtiq+-gemeenschap. "Dat is positief", zegt de woordvoerder. "Maar er moet nog veel meer gebeuren."

