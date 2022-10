Van Dijk eindigt als zestiende in Gouden Bal-verkiezing, Ronaldo twintigste

Virgil van Dijk is maandag bij de Gouden Bal-verkiezing op de zestiende plek geëindigd. Cristiano Ronaldo, vijfvoudig winnaar van de Ballon d'Or, werd twintigste.

De 31-jarige Van Dijk is de enige Nederlander die dit jaar is genomineerd voor de Gouden Bal, die hij in 2019 bijna won. De aanvoerder van het Nederlands elftal eindigde toen als tweede, achter Lionel Messi. Van Dijk had in het seizoen 2018/2019 met Liverpool de Champions League gewonnen.