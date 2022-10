Toekomstig bondscoach Koeman vindt in Hulshoff extra assistent bij Oranje

Sipke Hulshoff wordt na het WK in Qatar assistent bij het Nederlands elftal. De huidige assistent van Feyenoord is door de nieuwe bondscoach Ronald Koeman toegevoegd aan zijn toekomstige trainersstaf, maakt de KNVB maandag bekend.

Door onze sportredactie

De 47-jarige Hulshoff tekende een contract tot en met het EK van 2024 bij de KNVB. Oranje moet zich nog wel plaatsen voor dat toernooi. Hulshoff blijft werkzaam als assistent van trainer Arne Slot bij Feyenoord. De Fries gaat beide functies met elkaar combineren.

Hulshoff wordt de tweede assistent bij Oranje. Koeman vond eerder in zijn broer Erwin de eerste assistent. Ook keeperstrainer Patrick Lodewijks gaat naar Zeist, waar Koeman aan zijn tweede periode als bondscoach gaat beginnen.

"Sipke is een innovatieve veldtrainer, die onze technische staf goed aanvult", verklaart Koeman de keuze voor de relatief onbekende Hulshoff. "In mijn staf probeer ik altijd mensen samen te brengen die elkaar versterken. Ik denk dat dat gelukt is."

Sipke Hulshoff maakte in het zog van Arne Slot vooral naam bij SC Cambuur. Foto: ANP

Hulshoff speelde nooit in profvoetbal

Hulshoff kende als speler geen carrière in het profvoetbal. Hij begon als jeugdtrainer bij SC Cambuur en werd in 2014 assistent bij het eerste elftal van de Friese club. Hij was verschillende keren interim-trainer in Leeuwarden, waaronder in 2016. Toen nam hij samen met Slot de honneurs waar.

Na twee jaar als assistent van Wim Jonk bij FC Volendam trok Hulshoff vorig jaar in het zog van Slot naar Feyenoord. Hij begon er als trainer van de beloften. Sinds dit seizoen is hij net als John de Wolf en Marino Pusic assistent van Slot.

Koeman begint na het WK in Qatar aan zijn tweede periode als bondscoach van Oranje. De oud-coach van onder meer Feyenoord, Ajax en PSV was van 2018 tot 2020 ook al de keuzeheer bij Nederland. Hij verliet Zeist toen voor een avontuur bij FC Barcelona, waar hij na ruim een jaar werd ontslagen.

Louis van Gaal is de bondscoach van Oranje op het komende WK in Qatar. Voor de 71-jarige Van Gaal worden het zijn laatste wedstrijden in zijn indrukwekkende trainersloopbaan. Onder zijn leiding verloor Nederland nog geen wedstrijd. Van Gaal is sinds september vorig jaar de keuzeheer in Zeist, nadat hij de ontslagen Frank de Boer had opgevolgd.

