Buijs na twaalf duels ontslagen als trainer van laagvlieger Mechelen

Danny Buijs is maandag na twaalf wedstrijden ontslagen als trainer van KV Mechelen. De Nederlander wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende prestaties van de Belgen, die na twaalf speelronden onderin het rechterrijtje staat.

"We geloofden echt in een samenwerking op lange termijn, want Danny is een voetbaldier met veel voetbalkennis en een sterke communicatie. De resultaten volgden echter niet en daarom nemen we deze beslissing", zegt Mechelen-directeur Frank Lagast.