Buijs na twaalf duels ontslagen als trainer van laagvlieger KV Mechelen

Danny Buijs is maandag na twaalf wedstrijden ontslagen als trainer van KV Mechelen. De Nederlander wordt verantwoordelijk gehouden voor de teleurstellende prestaties van de Belgen, die onder in het rechterrijtje staan.

"We geloofden echt in een samenwerking op lange termijn, want Danny is een voetbaldier met veel voetbalkennis en een sterke communicatie. Maar de resultaten volgden niet en daarom nemen we deze beslissing", zegt Mechelen-directeur Frank Lagast.

De veertigjarige Buijs werd afgelopen zomer aangesteld door Mechelen, waar hij de succesvolle Wouter Vrancken opvolgde. De laatste jaren eindigde de viervoudig kampioen van België het reguliere seizoen telkens in de subtop, maar onder Buijs wilde het de afgelopen maanden niet vlotten.

Mechelen leed zondag in de uitwedstrijd tegen KAA Gent (3-0) de derde nederlaag op rij en de zevende van het nog prille seizoen. De Europacup II-winnaar van 1988 bezet momenteel de dertiende plek in de Jupiler Pro League en staat slechts één punt boven de degradatiestreep.

KV Mechelen verloor zeven van de eerste twaalf duels dit seizoen en staat slechts één punt boven de degradatiestreep. Foto: Getty Images

Buijs was bezig aan eerste klus in buitenland

Buijs was bij Mechelen bezig aan zijn eerste klus als hoofdtrainer in het buitenland. De oud-middenvelder van onder meer Feyenoord en ADO Den Haag begon zijn trainerscarrière in 2014 bij amateurclub Kozakken Boys en stond tussen 2018 en 2022 voor de groep van FC Groningen.

In zijn eerste seizoenen leidde Buijs de 'Trots van het Noorden' naar een plek in het linkerrijtje. Vorig seizoen ging het een stuk moeizamer: FC Groningen eindigde slechts als twaalfde, twee punten boven de degradatiestreep.

De taken van Buijs bij Mechelen worden overgenomen door Steven Defour. De oud-speler van de club begint aan zijn eerste klus als hoofdtrainer. "Er is voldoende kwaliteit aanwezig in deze spelersgroep, ook al tonen de resultaten en de manier van spelen dat misschien niet", benadrukte Lagast.

Het is de tweede keer in iets meer dan een week tijd dat een Nederlandse hoofdtrainer in het buitenland wordt ontslagen. Peter Bosz moest eerder deze maand het veld ruimen bij Olympique Lyonnais, ook vanwege een teleurstellende start van het seizoen.

