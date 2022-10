United-aanvaller Greenwood blijft vastzitten voor poging tot verkrachting

Manchester United-aanvaller Mason Greenwood blijft nog minstens een maand vastzitten, zo heeft een rechter in Manchester maandag bepaald. De Engelsman is zaterdag opnieuw gearresteerd en aangeklaagd voor poging tot verkrachting en mishandeling van zijn toenmalige vriendin.

De 21-jarige Greenwood moest maandag voor de rechter in Manchester verschijnen. Zijn advocaat vroeg de rechtbank om de voetballer op borgtocht vrij te laten, maar dat verzoek werd afgewezen. Daardoor blijft Greenwood in ieder geval vastzitten tot hij op 21 november opnieuw voor de rechter moet komen.

Begin dit jaar werd Greenwood voor het eerst aangehouden op verdenking van verkrachting in oktober 2021. Zijn toenmalige vriendin had op Instagram foto's gedeeld van blauwe plekken en verwondingen op haar lichaam. Ze publiceerde ook een opgenomen spraakbericht, waarin te horen is dat Greenwood haar min of meer dwingt tot seks. Ze zou ook met de dood zijn bedreigd.