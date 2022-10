Twee mannen aangehouden voor mislukte overval op Ajax-aanvoerder Tadic

De 26-jarige verdachte is afgelopen vrijdag aangehouden op het Waterlandplein in het Amsterdamse stadsdeel Noord. Maandagochtend volgde op IJburg de aanhouding van de negentienjarige man. De twee worden dinsdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, meldt de politie.

De overval op Tadic vond plaats in de nacht van 27 op 28 juli in de buurt van het huis van de Serviër in Amsterdam-Zuid. De 33-jarige Tadic werd belaagd toen hij uit zijn auto stapte. Hij verzette zich behoorlijk en slaagde erin het vizier van de helm van een van de overvallers te openen en hem een klap te geven. Vervolgens vluchtte hij met kapotte kleding een horecagelegenheid in.