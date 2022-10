Van Sané tot Kanté: deze sterspelers dreigen het WK te missen door een blessure

Ruim een maand voor de start van het WK is een aantal aansprekende namen bezig met een race tegen de klok. Voor onder anderen Paulo Dybala, Leroy Sané en N'Golo Kanté is het de vraag of ze op tijd hersteld zijn van een blessure voor de titelstrijd in Qatar, die op 20 november begint. Een overzicht.

Door Rypke Bakker en Wessel Sprangers

Paulo Dybala (Argentinië): Liep een dijbeenblessure op toen hij op 9 oktober een penalty raak schoot namens AS Roma tegen Lecce. Trainer José Mourinho verwacht dat de aanvaller dit kalenderjaar niet meer in actie komt en in dat geval zou er ook een streep gaan door het WK. De 28-jarige Dybala debuteerde zeven jaar geleden voor de Argentijnen, maar door blessureleed staat de teller pas op 34 interlands. Het missen van het WK kan een volgend hoofdstuk worden in zijn tot dusver ongelukkige jaren bij de nationale ploeg, die in 2021 zonder hem de Copa América won.

Paul Pogba (Frankrijk): Raakte eind juli tijdens een training van Juventus geblesseerd aan zijn meniscus. Trainer Massimiliano Allegri verwacht de 29-jarige middenvelder pas in januari terug, maar er zijn speculaties dat het herstel sneller gaat en WK-deelname mogelijk is. Een eventuele afwezigheid van Pogba zal een groot gemis zijn voor 'Les Blues'. De 91-voudig international was een van de sterspelers en doelpuntenmaker in de finale tijdens het door Frankrijk gewonnen WK in 2018.

N'Golo Kanté (Frankrijk): Tobt sinds medio augustus met een hamstringblessure. De 31-jarige middenvelder van Chelsea leek zich in eerste instantie niet druk te hoeven maken over deelname aan het WK, maar kende in oktober een terugslag. Een plek in de Franse selectie staat nu alsnog onder druk voor Kanté, die op het WK van 2018 alle wedstrijden in de basis stond bij de gouden formatie van bondscoach Didier Deschamps.

Paulo Dybala verlaat geblesseerd het veld na zijn rake strafschop. Foto: Getty Images

Leroy Sané (Duitsland): Scheurde op 16 oktober een spier in zijn dijbeen in de wedstrijd van Bayern München tegen SC Freiburg. Naar verluidt moet de 26-jarige aanvaller minimaal drie weken herstellen en het kan veel langer duren. Vier jaar gelden miste de 47-voudig Duits international al het WK in Rusland, toen doordat hij verrassend gepasseerd werd door bondscoach Joachim Löw. Mits fit, zal hij er onder de huidige bondscoach Hansi Flick wel bij zijn.

Kyle Walker (Engeland): Raakte op 2 oktober geblesseerd aan zijn lies in de stadsderby van Manchester City tegen Manchester United en ging een paar dagen later onder het mes. Is nog maar net begonnen aan een wekenlange revalidatie, waarmee er een groot vraagteken achter zijn WK-deelname staat. Tijdens het EK van van vorig jaar was de 32-jarige rechtsback een belangrijke pion in de zilveren ploeg van bondscoach Gareth Southgate.

Kalvin Phillips (Engeland): Speelde dit seizoen verdeeld over drie duels veertien minuten voor Manchester City en kwam op 14 september voor het laatst in actie. Een blessure aan zijn schouder, die al meermaals in zijn carrière uit de kom schoot, zit de 26-jarige middenvelder dwars. Onderging een operatie en is op de weg terug. Het is een race tegen de klok om het WK te halen voor de 23-voudig international, die de laatste jaren meestal basisspeler is bij de Engelsen.

Ronald Araújo (Uruguay): Liep in september een bovenbeenblessure op in een interland tegen Iran. De twaalfvoudig international van Uruguay koos voor een operatie, iets wat hem in zijn thuisland op de nodige kritiek kwam te staan. De kans is namelijk groot dat hij door de ingreep langer moet revalideren, naar verwachting ongeveer drie maanden. Het maakt de 23-jarige verdediger van FC Barcelona een groot vraagteken voor het WK.

Kyle Walker zit geblesseerd op de grond tijdens de derby tegen Manchester United. Foto: Getty Images

Eerder

Aanbevolen artikelen