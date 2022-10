Royal Antwerp gaat in gesprek met op reservebank rokende Nainggolan

Het Royal Antwerp van trainer Mark van Bommel en directeur Marc Overmars gaat in gesprek met Radja Nainggolan. De flamboyante middenvelder baarde zondag opzien door voorafgaand aan het verloren uitduel met Standard Luik een e-sigaret te roken op de reservebank.

Nainggolan had de vape, zoals een e-sigaret ook wordt genoemd, verstopt in de mouw van zijn trui. Camerabeelden legden vast dat hij inhaleerde en de rook uitblies. De Pro League, de belangenvereniging van Belgische clubs, baalt ervan.

"We hebben samen met Stichting tegen Kanker in 2021 een totaal rookverbod in onze stadions ingevoerd, omdat we een gezonde omgeving willen creëren voor onze voetbalfans", zegt Pro League-voorzitter Lorin Parys maandag tegen Sporza.

"Dat rookverbod geldt voor alle aanwezigen in het stadion. Ook voor spelers dus. We hebben hierover al contact gehad met Antwerp, dat het punt opneemt met de betrokken speler. De Pro League zelf kan niet sanctioneren, dat is aan de werkgever of de uitbater van het stadion."

Van Bommel werd zondag direct na het duel in Luik al gevraagd naar het incident, maar kon er toen weinig mee. "Ik moet het zelf even bekijken voor ik erover kan oordelen", zei de oud-trainer van PSV.

Mark van Bommel leed zondag een pijnlijke 3-0-nederlaag met Royal Antwerp. Foto: Pro Shots

Nainggolan reed vorige week nog zonder rijbewijs

De loopbaan van de 34-jarige Nainggolan wordt gekenmerkt door incidenten. Vorige week werd de oud-speler van AS Roma en Internazionale nog opgepakt, omdat hij zonder rijbewijs reed.

Op het EK van 2016 ontstond een rel, doordat Nainggolan bij zijn hotelkamer met een pakje sigaretten was gezien. Veel mensen in België vonden dat niet kunnen, al liet toenmalig bondscoach Marc Wilmots het gedrag onbestraft.

Antwerp beleefde zondag een dramatische middag in Luik, waar de tweede competitienederlaag werd geleden. De drie tegengoals vielen al in de eerste tien minuten. Nainggolan viel tijdens de rust in voor Jurgen Ekkelenkamp.

Van Bommel is ondanks het verlies niet van plan veel te veranderen. "Ik zou wel gek zijn om overal vraagtekens bij te zetten als we al zoveel punten gepakt hebben", zei hij. "Ook toen we zo vaak wonnen, zijn we niet gaan zweven. Dan hoeft paniek nu ook niet. We gaan dit analyseren en de juiste conclusies trekken."

