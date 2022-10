Kwestie-Kökçü maakt veel los: 'Had veel betekend als hij band wél had gedragen'

Het heeft veel losgemaakt dat Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü er zondag uit geloofsovertuiging voor koos om geen regenboogband te dragen. In de voetbalwereld wordt flink geworsteld met de kwestie, terwijl lhbtiq+-organisaties de keuze van de Turks international betreuren. "We zitten in een leerproces."

Feyenoord maakte zondag vlak voor de uitwedstrijd tegen AZ in een verklaring bekend dat Kökçü de band, die op Coming Out Day door alle Eredivisie-aanvoerders werd gedragen, niet om zou doen. Hij voelde zich er als aanhanger van de islam niet comfortabel bij. Later op zondag besloot Redouan El Yaakoubi van Excelsior hetzelfde.

"Ik snap heel goed dat er veel over te doen is. Dat wisten we vanaf het moment dat Orkun bij me kwam om aan te geven dat hij de band om religieuze overwegingen niet wilde dragen", zei Feyenoord-trainer Arne Slot na de wedstrijd. Er was besloten om de band door reserveaanvoerder Gernot Trauner te laten dragen.

"We moesten nadenken hoe we dat het beste konden invullen", vertelde Slot. "We wilden als club laten zien we de aanvoerdersband wel dragen. Maar je weet dat het op een dag als vandaag - uiteraard - gespreksonderwerp nummer één is."

Slot gaf toe dat het juist sterk was geweest als Kökçü de band wél om zijn arm had gedaan. "Als iemand met zijn statuur het zou doen, zou het extra cachet geven. Maar je kunt het iemand niet verplichten", zei de Feyenoord-coach.

De suggestie dat Kökçü zijn keuze onder druk van zijn achterban zou hebben gemaakt, wees Slot van de hand. "Ik durf te zeggen dat ik Orkun inmiddels vrij goed ken. Ik heb niet de indruk dat het hem is opgelegd en dat hij deze keuze vanuit zijn eigen geloofsovertuiging gemaakt heeft."

Naast de aanvoerdersbanden hadden ook de ESPN-microfoons en de cornervlaggen afgelopen weekend de regenboogkleuren. Foto: ANP

'Had veel betekend als hij band wél om had gedaan'

Voorzitter Karin Blankenstein van de John Blankenstein Foundation - een organisatie die zich inzet voor de acceptatie van homo's en lesbiennes in de topsport - denkt daar anders over. Ze vermoedt dat Kökçü wél onder druk is gezet door zijn omgeving.

"Jaren terug kreeg Guram Kashia van Vitesse veel over zich heen na het dragen van de band en daar is hij zo van geschrokken. Dat weet Kökçü ook na één druk op de knop. Het geeft maar aan dat wij nog altijd hard nodig zijn", zegt ze.

Blankenstein begrijpt wel dat het ook voor Kökçü een lastig dilemma is. "Wie ben ik om het te veroordelen? Als het zo met de paplepel wordt ingegoten, dan verander je het niet even in één wedstrijd."

De Roze Kameraden, het Feyenoord-platform dat zich sinds vorig jaar sterk maakt voor de acceptatie van lhbtiq+-en, baalt ook van de situatie. "Kökçü's besluit is bijzonder jammer en betreurenswaardig", zegt voorzitter Paul van Dorst tegen het AD.

Hij kreeg sinds de oprichting van de Roze Kameraden te maken met spreekkoren en bedreigingen. "Het had daarom veel betekend als Kökçü de band wél om had gedaan. Ik zou hem dat graag uitleggen."

Gernot Trauner verving Orkun Kökçü tegen AZ als Feyenoord-aanvoerder. Foto: ANP

'Dit is moeilijk voor iedereen binnen Feyenoord'

Feyenoord-directeur Dennis te Kloese verscheen na de wedstrijd tegen AZ voor de camera om te reageren op de kwestie. Volgens hem worstelen veel mensen bij Feyenoord met het besluit van Kökçü.

"Het is heel moeilijk als Orkun zich uit geloofsovertuiging niet wil aansluiten bij een actie waar we als club wél aan willen meedoen", aldus Te Kloese, die zijn ogen ook niet sluit voor de situatie van de Feyenoord-aanvoerder.

"We hebben met hem en verschillende mensen gesproken en willen eigenlijk ook daar wel respect voor opbrengen. Hij wil niet als uithangbord gezien worden en heeft intern duidelijk aangegeven dat hij alles respecteert en het met ons beleid eens is."

Te Kloese spreekt van een leerproces. "Het zal deze week zeker nog een paar keer ter sprake komen en we zullen als club actief meepraten. We zullen altijd aangeven dat we hiervoor staan en dat we dit omarmen. Dat hebben we vandaag laten zien door de band door Trauner te laten dragen."

