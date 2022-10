Qatar mag na WK ook Azië Cup organiseren: 'Infrastructuur is van wereldklasse'

Qatar is door de Aziatische voetbalbond AFC aangewezen als gastheer voor de Azië Cup 2023. De organisator van het komende WK kreeg maandag de voorkeur boven Zuid-Korea en Indonesië.

"Iedereen bewondert de capaciteiten van Qatar om grote sportevenementen te organiseren", zei AFC-president Salman Bin Ebrahim Al Khalifa in een verklaring. "De infrastructuur is van wereldklasse en dat geldt ook voor het organisatietalent van Qatar. We zijn er daarom van overtuigd dat Qatar een gastheer zal zijn die past bij het prestige en de statuur van het kroonjuweel van het Aziatische voetbal."

De Golfstaat organiseerde het toernooi twee keer eerder, in 1988 en 2011. Qatar legde bij de vorige editie, in 2019 in de Verenigde Arabische Emiraten, beslag op de eindzege.

De kans is groot dat het toernooi met Qatar als organisator niet in de zomer wordt gehouden, zoals aanvankelijk wel de bedoeling was. Naar verluidt verhuist het toernooi naar een latere periode in 2023 of zelfs naar begin 2024. In de zomermaanden liggen de temperaturen in Qatar extreem hoog. Daarom vindt het WK dit jaar ook in november en december plaats.