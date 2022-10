Verbaasde Mbappé ontkent stellig dat hij in winterstop weg wil bij PSG

Er klopt volgens Kylian Mbappé niets van de verhalen dat hij in de winterstop wil vertrekken bij Paris Saint-Germain. De sterspeler van de Franse topclub vraagt zich hardop af hoe de geruchten daarover vorige week zijn ontstaan.

Door onze sportredactie

Verschillende gerenommeerde media meldden vorige week dinsdag, op de dag van PSG-Benfica, dat Mbappé een winters vertrek wil forceren uit onvrede met de zomerse transferperiode en zijn positie in het veld.

"Maar ik ben hier heel gelukkig. Ik heb nooit om een winters vertrek gevraagd en snap niet hoe dit naar buiten is gekomen. In ieder geval niet via mij", zei Mbappé zondagavond na het gewonnen thuisduel met Olympique de Marseille (1-0).

"Er klopt niets van. Ik kan je vertellen dat ik er net zo van schrok als iedereen. Misschien denken mensen dat ik dit zelf de wereld in heb geholpen, maar dat is helemaal niet zo."

'Iedereen was onbereikbaar'

Mbappé maakte in mei nog een einde aan verhalen over een transfer naar Real Madrid door zijn contract tot medio 2025 te verlengen. Volgens de 23-jarige aanvaller heeft niemand in zijn directe omgeving iets met de geruchten van vorige week te maken. Simpelweg omdat niemand bereikbaar was op het moment van de publicaties.

"Ik hield zelf een siësta en mijn management was bij een wedstrijd van mijn broertje. Alle mensen rondom mij waren onbereikbaar", vertelt hij. "We waren verbijsterd toen we het lazen. Ik kan alleen maar zeggen dat er niets van klopt."

Mbappé speelt sinds de zomer van 2017 voor Paris Saint-Germain, dat hem overnam van AS Monaco. De 59-voudig international van Frankrijk speelde tot dusver 231 officiële wedstrijden voor de club, waarin hij 183 goals maakte.

Eerder

Aanbevolen artikelen