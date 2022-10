Ajax-trainer Schreuder woest na 'onwaarheden' in de media: 'Ik ben er klaar mee'

Alfred Schreuder reageerde zondag na afloop van de 7-1-zege van Ajax op Excelsior zeer fel op recente verhalen in de media. De trainer van de Amsterdammers hekelt de "onwaarheden" die de afgelopen periode over de club en hemzelf zijn verschenen.

Door onze sportredactie

Op de persconferentie werd Schreuder eerst gevraagd naar Brian Brobbey, die tegen Excelsior voor de tweede keer in acht duels aan de aftrap verscheen. "Ik heb een raar artikel gelezen dat Brobbey zou wegrotten op de bank", mopperde de coach. "Dan heb je echt geen verstand van zaken. Dan begrijp je er als journalist helemaal niets van."

"Brobbey is zes keer in tien competitiewedstrijden in de basis begonnen en verder steeds ingevallen. In zijn periode bij Leipzig heeft hij maar 252 minuten gespeeld. We hebben heel veel geld voor Brobbey betaald, terwijl hij transfervrij is vertrokken", zei Schreuder over de transfersom van ruim 16 miljoen euro. "En dan ga je zo'n artikel schrijven? Dan is dat stemmingmakerij. Onacceptabel. Een journalist moet zich aan de feiten houden."

"Ik bepaal wie er speelt en niemand anders. Brobbey wist van tevoren al dat hij soms op de bank zou zitten. Brian ontwikkelt zich goed. Hij is een groot talent. Hij moet nog harder werken en dan kan hij een topspits in Europa worden. Alleen ik bepaal of hij gaat spelen en niet de pers."

Brian Brobbey, die tegen Excelsior twee keer scoorde, samen met teamgenoot Dusan Tadic. Foto: Pro Shots

Schreuder: 'Zaakwaarnemer hielp Ajax juist'

Analist Wesley Sneijder vertelde afgelopen week op televisie dat veel mensen bij Ajax vinden dat Milos Malenovic, de zaakwaarnemer van Schreuder en Dusan Tadic, veel te veel macht heeft. "Het klopt dat hij heeft geholpen met transfers", zei Schreuder. "Dat is heel normaal in de voetballerij. Weet je waarom? Marc Overmars is weg."

Overmars moest begin dit jaar vertrekken als directeur voetbalzaken bij Ajax vanwege grensoverschrijdend gedrag richting vrouwen bij de club. De oud-voetballer wordt voorlopig vervangen door de minder ervaren Gerry Hamstra en Klaas-Jan Huntelaar.

"Maar bij Ajax mag hij niet helpen, omdat hij de zaakwaarnemer van de trainer is. Grote onzin", stelde Schreuder. "Hij heeft het allemaal gedaan vóór Ajax. Je hebt mensen nodig met ervaring. Die hadden we op dat moment niet, dus dan heb je hulp nodig. Het is hartstikke normaal dat dit gebeurt, maar ik ben er klaar mee. Ik houd mijn mond niet meer. Nooit. Het zijn onwaarheden, stemmingmakerij. Het helpt mijn team niet."

"Ik doe alles voor mijn team. Deze verhalen zorgen voor onrust. Heb ik niet nodig. Je moet de waarheid schrijven en anders moet je mij bellen. Als je wat over me vindt, moet je me bellen. Dan geef ik antwoord, als een kerel. Dan krijg je van mij de waarheid te horen. Mijn spelers krijgen ook de waarheid te horen in de kleedkamer."

Schreuder: 'Als mensen denken dat ik een softie ben, hebben ze nooit bij mij in de kleedkamer gezeten.' Foto: Getty Images

'Als ik de tijd niet krijg, moeten ze me maar ontslaan'

Tot slot gaf Schreuder aan dat hij tijd nodig heeft om Ajax naar zijn hand te zetten. Door nederlagen tegen Napoli (1-6 en 4-2) en Liverpool (2-1) is Ajax al bijna uitgeschakeld in de Champions League, terwijl de club ook in de Eredivisie een wisselvallige periode doormaakte.

"Als mensen niet begrijpen dat ik tijd nodig heb, is dat pech", zei Schreuder. "Wat ik vertel, is de waarheid. In drie maanden kun je geen elftal bouwen, zeker niet als je zo veel spelers kwijtraakt. Het was een extreme transferperiode met elf uitgaande transfers."

"Als ik de tijd niet krijg, moeten ze me maar ontslaan", stelde hij. "Kudus maakte als spits acht goals in acht of negen wedstrijden. Dan kan je mij niet vertellen dat het een slechte optie is. Dat wij verliezen van Napoli in de Champions League, komt dat door Brobbey of Kudus? Het komt door kwaliteitsverschil, dat we nog niet zijn ingespeeld op elkaar."

"We werken niet tien, maar zestien uur per dag om Ajax weer succesvol te maken. Dit is ons leven, dit is ons werk", vervolgde Schreuder. "Natuurlijk nemen we onszelf wel iets kwalijk. Ik kijk ook in de spiegel. Maar ik laat me niet alles zeggen."

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om de persconferentie van Alfred Schreuder te bekijken.

Eerder

Aanbevolen artikelen