Ook Excelsior-captain droeg One Love-band niet: 'Steun actie op mijn manier'

Net als Feyenoord-aanvoerder Orkun Kökçü besloot Excelsior-captain Redouan El Yaakoubi zondag in de uitwedstrijd tegen Ajax (7-1) om de regenboogband niet te dragen. In plaats daarvan koos de verdediger voor een band met daarop een aantal keer het woord 'respect'.

"Daarmee wil ik de boodschap krachtiger en alles omvattender maken", verklaarde El Yaakoubi in de Johan Cruijff ArenA tegen ESPN. "Er is heel veel problematiek in de wereld en er zijn veel onderwerpen die onderbelicht worden, zoals armoede."

De meeste aanvoerders in het betaald voetbal droegen dit weekend de zogenoemde One Love-band om aandacht te vragen voor de acceptatie van lhbtiq+ in het voetbal. Ook de cornervlaggen en de plopkappen van de microfoons van zendergemachtigde ESPN waren dit weekend in regenboogkleuren gehuld.