Klopp en Guardiola zeer kritisch op arbitrage: 'Er waren duizend overtredingen'

Zowel Jürgen Klopp als Josep Guardiola was zondag na afloop van Liverpool-Manchester City (1-0) niet te spreken over de arbitrage. Beide managers vonden dat scheidsrechter Anthony Taylor enkele dubieuze beslissingen nam tijdens de kraker.

City leek in de tweede helft op voorsprong te komen via Phil Foden, maar de goal werd op advies van de VAR afgekeurd vanwege een overtreding van Erling Haaland op Fabinho. "Dit krijg je op Anfield. De scheidsrechter liet continu doorspelen, maar alleen bij de goal grijpt hij in", foeterde City-coach Guardiola na afloop.

"Er waren vandaag duizenden overtredingen. Maar omdat er dit keer een doelpunt uit voortvloeide, werd het afgekeurd. We hebben de wedstrijd niet verloren vanwege dit incident, want niemand weet wat er daarna zou gebeuren. Maar we hadden toen wel de controle in de wedstrijd."

City-aanvaller Bernardo Silva deelde de mening van zijn coach Guardiola. "We verwachten van scheidsrechters dat ze consistent fluiten. Als je bij kleine overtredingen continu niet fluit, moet je dat de hele wedstrijd volhouden. En dan niet fluiten als er een doelpunt volgt."

Klopp: 'Hoe kan je niet fluiten voor die overtreding?'

Klopp was na afloop ook niet te spreken over de scheidsrechter. De trainer van Liverpool werd vlak voor tijd met rood naar de tribune gestuurd, nadat hij zijn woede had geuit over een vermeende overtreding op doelpuntenmaker Mohamed Salah.

"De rode kaart is terecht. Ik verloor mezelf even", zei Klopp. "Maar ik heb wel een excuus, want: hoe kan je niet fluiten voor die overtreding? Hoe is dat mogelijk? Ik wil graag uitleg daarover."

De coach vond het terecht dat de goal van Foden niet telde. "Mensen zeggen nu dat de VAR niet had ingegrepen als we niet op Anfield hadden gespeeld. Ik ben het daar niet mee eens. Het was een overtreding op Fabinho."

Door de overwinning klimt Liverpool naar de achtste plek in de Premier League. Nummer twee City moet door de nederlaag een gat van vier punten laten op koploper Arsenal.

Jürgen Klopp en Josep Guardiola discussiëren tijdens de wedstrijd over de beslissingen van de arbitrage. Foto: Getty Images

